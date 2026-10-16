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16 жовтня 2026, 11:02

Продажі авто приватним покупцям падають, а корпоративні зростають: топ-5 моделей в Україні

За січень-вересень 2026 року український автопарк поповнили 48,6 тис. нових легкових автомобілів. При цьому продажі приватним покупцям скоротилися на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як корпоративний сегмент зріс на 8%. Про це повідомляє «Укравтопром».

За січень-вересень 2026 року український автопарк поповнили 48,6 тис.
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Загалом 64% нових легковиків придбали приватні клієнти, а 36% — юридичні особи. Така динаміка свідчить про різні тенденції на авторинку: попит з боку населення знижується, тоді як компанії збільшують закупівлі автотранспорту.

Які автомобілі обирають приватні покупці

Найпопулярнішою моделлю серед приватних клієнтів стала Toyota RAV4. До п’ятірки лідерів також увійшли Hyundai, Mazda, Skoda та ще один позашляховик Toyota.

Рейтинг найпопулярніших нових легковиків у приватному сегменті за січень-вересень:

  1. Toyota RAV4 — 2343 автомобілі.

  2. Hyundai Tucson — 1521 автомобіль.

  3. Mazda CX-5 — 1158 автомобілів.

  4. Skoda Kodiaq — 927 автомобілів.

  5. Toyota Prado — 912 автомобілів.


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Які моделі купують компанії

У корпоративному сегменті перше місце посів Renault Duster — його придбали 2712 разів. Значний попит також мали моделі Skoda і Toyota.

П’ятірка найпопулярніших нових легковиків серед юридичних осіб:

  1. Renault Duster — 2712 автомобілів.

  2. Skoda Octavia — 834 автомобілі.

  3. Skoda Kodiaq — 639 автомобілів.

  4. Toyota RAV4 — 610 автомобілів.

  5. Toyota Hilux — 558 автомобілів.

Отже, попри загальне скорочення продажів приватним клієнтам, корпоративний сегмент демонструє зростання. Найпопулярніші моделі в обох категоріях частково збігаються, однак серед компаній беззаперечним лідером став Renault Duster, а приватні покупці найчастіше обирали Toyota RAV4.


Як ми писали, Китай поставив рекордну ціль для автопрому: 70% електромобілів до 2030 року

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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