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3 листопада 2026, 9:41

Центробанки скуповують золото найшвидше за два роки: хто нарощує запаси попри падіння цін

Центральні банки світу у третьому кварталі 2026 року суттєво збільшили закупівлі золота, попри падіння його ринкової ціни. За даними Всесвітньої ради золота (WGC), чисті покупки зросли на 42% — до 321 тонни, що стало найвищим квартальним показником із кінця 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані WGC.

Центральні банки світу у третьому кварталі 2026 року суттєво збільшили закупівлі золота, попри падіння його ринкової ціни.
Центробанки активно скуповують золото
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Загалом із початку року чисті закупівлі золота центральними банками сягнули 675 тонн. На тлі такого попиту WGC очікує, що за підсумками 2026 року обсяги придбання металу щонайменше відповідатимуть показнику 2025 року — 848 тонн.

Серед головних покупців золота у третьому кварталі були центральні банки Польщі та Китаю. Водночас активність різних країн відрізняється: частина центробанків продовжує нарощувати запаси, тоді як інші продають дорогоцінний метал.

Попит на золото з боку приватних покупців слабшає

На відміну від центробанків, приватні інвестори скоротили купівлю золотих злитків і монет. У третьому кварталі цей попит зменшився на 19% у річному вимірі — до 268 тонн.

Споживання золота для виготовлення ювелірних виробів також скоротилося — на 17%, до 313 тонн. Це найнижчий показник для третього кварталу за всю історію спостережень, які ведуться з 2000 року.

Водночас біржові фонди, забезпечені фізичним золотом, залучили 211 тонн у третьому кварталі. За оцінкою WGC, попит на такі інструменти підтримують побоювання щодо державних фінансів та загальна економічна невизначеність, навіть попри зміцнення долара й зростання дохідності облігацій.

Читайте також: Золото чи долари: що краще захистить гроші від знецінення в Україні

На цьому тлі Всесвітня рада золота знизила прогноз приросту інвестиційного попиту на золото у 2026 році з 400 до 200 тонн — передусім через слабші продажі злитків і монет. Натомість оцінку закупівель з боку центральних банків підвищили

Як ми писали: Американський стартап заявив, що перетворив ртуть на золото: чи впадуть ціни на дорогоцінний метал

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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