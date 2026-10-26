Американський стартап заявив, що перетворив ртуть на золото: чи впадуть ціни на дорогоцінний метал

Американський стартап Marathon Fusion із Сан-Франциско заявив, що зміг перетворити ртуть на стабільне золото за допомогою технології термоядерного синтезу. Про це пише Euronews. Компанія стверджує, що її результат у десять разів перевищує рекорд CERN. Однак незалежного підтвердження заяви поки немає, а стартап не розкрив ані кількості отриманого золота, ані вартості його виробництва.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Marathon Fusion розробляє технології для майбутніх термоядерних електростанцій, які мають виробляти електроенергію завдяки злиттю атомних ядер.

За заявою стартапу, процес передбачає опромінення ртуті нейтронами, що виникають під час термоядерних реакцій. У результаті утворюється нестабільний ізотоп ртуті, який згодом розпадається на стабільне золото.

У 2025 році CERN повідомила, що під час експериментів на Великому адронному колайдері у 2015−2018 роках вдалося утворити близько 29 піктограм золота — це 29 трильйонних часток грама. Ядра золота існували лише мить, перш ніж руйнувалися під час зіткнень з обладнанням прискорювача.

Marathon Fusion стверджує, що перевершила цей результат у десять разів. Проте без оприлюднення повних даних і незалежної перевірки неможливо оцінити, скільки золота насправді вдалося отримати та чи можна масштабувати технологію.

Чи повторить золото долю лабораторних діамантів

Заява стартапу викликала питання, чи може штучне золото спричинити падіння цін, подібне до того, що відбулося на ринку лабораторних діамантів.

Вирощені в лабораторії діаманти мають такий самий хімічний склад, як і природні камені. З розвитком масового виробництва їхня гуртова вартість знизилася на 90−95% порівняно з рівнем 2015 року. Доступніші лабораторні камені також посилили тиск на ціни природних діамантів.

Однак золото має значно більший ринок і виконує іншу економічну роль. Його використовують не лише для ювелірних виробів, а й як резервний актив. Центральні банки, зокрема Китаю та Польщі, останніми роками активно поповнюють золоті запаси.

За даними World Gold Council, у 2025 році світові шахти видобули 3672 тонни золота. За всю історію людства було видобуто приблизно 222 600 тонн металу.

Тому навіть поява технології лабораторного виробництва не означає автоматичного обвалу цін: для цього потрібні значні обсяги продукції, конкурентна собівартість і можливість стабільно постачати золото на ринок.

Читайте також: Золото падає в ціні третій день поспіль: як на ринок впливає нафта

Коли штучне золото може з’явитися на ринку

Marathon Fusion у дослідженні 2025 року оцінила, що майбутня термоядерна електростанція потужністю один гігават могла б виробляти близько п’яти тонн золота на рік. За розрахунками компанії, 100 таких станцій забезпечували б приблизно 500 тонн додаткового золота щороку — близько 14% обсягу видобутку шахт у 2025 році.

Але це лише теоретична оцінка. Комерційні термоядерні електростанції поки не постачають електроенергію в мережі, а їхнє масштабне впровадження залишається справою майбутнього.

Є й додаткове обмеження: золото, отримане внаслідок ядерних реакцій, може містити радіоактивні ізотопи. За оцінкою компанії, матеріал може потребувати зберігання до 18 років, перш ніж його можна буде продавати.

Наразі публічних планів щодо комерційного виробництва такого золота немає. Отже, заява Marathon Fusion поки не свідчить про швидку появу нового конкурента традиційному видобутку. Для оцінки перспектив технології потрібні незалежне підтвердження результату, дані про обсяги виробництва та розрахунок собівартості.

Як ми писали: Золото стабілізувалося біля $4140 після різкого падіння: що відбувається з ринком







