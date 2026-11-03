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3 листопада 2026, 9:15

Податкова недодала бюджету 11,9 млрд грн за місяць: Гетманцев заявив про провал детінізації

У жовтні 2026 року податкова служба перерахувала до загального фонду державного бюджету 74,2 млрд грн. Це на 11,9 млрд грн, або 13,9%, менше за план Міністерства фінансів. Найбільші недонадходження зафіксували за податком на додану вартість (ПДВ) та акцизами. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

У жовтні 2026 року податкова служба перерахувала до загального фонду державного бюджету 74,2 млрд грн.
Податкова недовиконала план надходжень
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Найбільше відставання від плану припало на ПДВ — 11,7 млрд грн, або 32%. Надходження акцизного податку виявилися нижчими на 7,1 млрд грн (40%). Зокрема, відставання за акцизом із тютюнових виробів становило 3,8 млрд грн, або 32,4%.

Ще на 700 млн грн, або 3,3%, не виконано план надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Частково втрати компенсували надходження з інших джерел. Податок на прибуток підприємств перевищив план на 3,9 млрд грн, або 87,2%. Ще 1,8 млрд грн понад заплановане надійшло від частини чистого прибутку та дивідендів, а надходження рентної плати за користування надрами перевищили план на 1,6 млрд грн (35,7%).

У жовтні держава відшкодувала платникам 25,9 млрд грн ПДВ.

Читайте також: Продажі українців через онлайн-платформи рахуватимуть разом: коли доведеться платити податок

За десять місяців відставання від плану сягнуло 40,8 млрд грн

Недовиконання жовтневого плану погіршило загальні показники надходжень за січень-жовтень 2026 року. За цей період розпис Мінфіну не виконано на 40,8 млрд грн, або 3,6%.

Загалом до загального фонду державного бюджету надійшло 1 трлн 101,2 млрд грн податкових платежів. Водночас платникам відшкодували 196,8 млрд грн ПДВ.

Гетманцев наголосив, що відхилення від плану не можна вважати суто технічним. На його думку, результати свідчать про проблеми із системною детінізацією економіки, адже найбільші недонадходження зафіксовано саме за ПДВ та акцизним податком.

Як ми писали: Податковий борг в Україні перевищив 306 млрд грн: за час великої війни він зріс майже утричі

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+55
SomeOne21
SomeOne21
3 листопада 2026, 10:02
#
Оце так несподіванка, великий детінізатор провалив детінізацію. І як тепер гусаків лише щипати
+
0
vPrirech
vPrirech
3 листопада 2026, 10:14
#
І дивно і смішно читати такі «умовиводи» да й ще від друга Мілованова (доречі я його бачив вживу — він дійно саме такий як про себе і говорив).
+
0
zzel
zzel
3 листопада 2026, 11:22
#
Поголовье коров сократилось до 28.5 млн, минус 800 тыс за 8−9 месяцев — логично и надои упали. Надеюсь как мудрые управленцы они начнут доить оставшихся коров еще больше, можно даже общипывать их начать — корова не гусь, не улетит
+
0
Skeptik777
Skeptik777
3 листопада 2026, 12:56
#
То почали вже, щоправда поки у мертвих москалів нафталінновий пєрєсідєнт підписав указ забирати вклади. Але не переживай, то так по троху, щоб не бухтіли крєпко. Але далі і до живих добереться.
+
0
Artur2206
Artur2206
3 листопада 2026, 14:57
#
Детінізація починається з зменшення податкового навантаження мінімум на 20% та збільшенню підтримки бізнеса. Тоді бізнес час вийде з тіні. Підвищення податків не може детінізувати економіку.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 листопада 2026, 15:43
#
«Тоді бізнес час вийде з тіні»

Дитячі казочки для лохів.

Свого часу Кучма зменьшив ПДФО до фіксованих 13% — бізнес
проігнорував цей факт, бо обнал під 10%-12% був вигідніший.

Свого часу Порошенко зменьшив ЕСВ до фіксованих 22% — бізнес
проігнорував цей факт, бо обнал через ФОП 3 групи був вигідніший.

«Підвищення податків не може детінізувати економіку.»

Працюючі в тіні зовсім не платять податків, тому мова не про підвищення
податків, а про їх сплату, бо навіть 10% для тіньовиків — це забагато,
а ПДВ в 20% на посилки з Китаю — це просто смерть для торговців з ОЛХ,
бо тоді їх ціни значно наблизяться до цін в офіційних магазинах,
де видають фіскальні чеки та приймають до оплати кредитні картки.
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