Податкова недодала бюджету 11,9 млрд грн за місяць: Гетманцев заявив про провал детінізації

У жовтні 2026 року податкова служба перерахувала до загального фонду державного бюджету 74,2 млрд грн. Це на 11,9 млрд грн, або 13,9%, менше за план Міністерства фінансів. Найбільші недонадходження зафіксували за податком на додану вартість (ПДВ) та акцизами. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільше відставання від плану припало на ПДВ — 11,7 млрд грн, або 32%. Надходження акцизного податку виявилися нижчими на 7,1 млрд грн (40%). Зокрема, відставання за акцизом із тютюнових виробів становило 3,8 млрд грн, або 32,4%.

Ще на 700 млн грн, або 3,3%, не виконано план надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Частково втрати компенсували надходження з інших джерел. Податок на прибуток підприємств перевищив план на 3,9 млрд грн, або 87,2%. Ще 1,8 млрд грн понад заплановане надійшло від частини чистого прибутку та дивідендів, а надходження рентної плати за користування надрами перевищили план на 1,6 млрд грн (35,7%).

У жовтні держава відшкодувала платникам 25,9 млрд грн ПДВ.

Читайте також: Продажі українців через онлайн-платформи рахуватимуть разом: коли доведеться платити податок

За десять місяців відставання від плану сягнуло 40,8 млрд грн

Недовиконання жовтневого плану погіршило загальні показники надходжень за січень-жовтень 2026 року. За цей період розпис Мінфіну не виконано на 40,8 млрд грн, або 3,6%.

Загалом до загального фонду державного бюджету надійшло 1 трлн 101,2 млрд грн податкових платежів. Водночас платникам відшкодували 196,8 млрд грн ПДВ.

Гетманцев наголосив, що відхилення від плану не можна вважати суто технічним. На його думку, результати свідчать про проблеми із системною детінізацією економіки, адже найбільші недонадходження зафіксовано саме за ПДВ та акцизним податком.

Як ми писали: Податковий борг в Україні перевищив 306 млрд грн: за час великої війни він зріс майже утричі