Продажі українців через онлайн-платформи рахуватимуть разом: коли доведеться платити податок

З 1 січня 2027 року українцям, які продають товари через онлайн-платформи, доведеться враховувати не лише дохід з окремого майданчика, а й загальну суму продажів за рік. Якщо сукупний дохід перевищить встановлений поріг, податкова зможе самостійно розрахувати суму податку та надіслати продавцеві повідомлення про його сплату. У Державній податковій службі пояснили , які доходи враховуватимуть, коли надійде повідомлення та скільки часу буде на сплату.

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Новий порядок передбачає, що податкова зможе визначати зобов'язання продавців, які отримують дохід через кілька цифрових платформ. Для цього контролюючий орган за податковою адресою людини використовуватиме звіти операторів майданчиків, податкові розрахунки та іншу доступну інформацію.

За яких умов податкова розрахує податок

ДПС називає два критерії для самостійного визначення податкового зобов'язання. Перший — сукупний дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ перевищує 2000 євро за календарний рік. Другий — річний дохід від звітної діяльності через платформи перевищує 834 мінімальні зарплати, установлені на 1 січня звітного року.

Ці суми мають різне призначення. Ліміт у 2000 євро стосується саме продажу товарів: дохід у його межах не оподатковується. Якщо продавець перевищує цей поріг, оподаткуванню підлягає сума перевищення.

Натомість 834 мінімальні зарплати — це межа спеціального податкового режиму. Дохід у її межах оподатковується за ставкою 10% ПДФО, якщо людина відповідає встановленим законом вимогам. Сума перевищення оподатковується за ставкою 23%, а не весь отриманий дохід.

Для розрахунку податкова використовуватиме звіти операторів платформ, податкові розрахунки, інформацію від компетентних органів інших країн у межах міжнародного автоматичного обміну та інші наявні відомості.

Якщо дохід або сума вже утриманого податку зазначені в іноземній валюті, їх перерахують у гривні за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного звітного року.

Коли потрібно буде сплатити податок

Після визначення суми зобов'язання продавець отримає податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком. Його мають надіслати або вручити до 1 липня року, наступного за звітним.

Після отримання документа людина матиме 60 днів, щоб сплатити зазначену суму.

Нові правила стосуватимуться доходів від діяльності через цифрові платформи. Інші доходи фізичних осіб, не пов'язані з такою діяльністю, оподатковуватимуться за загальними правилами Податкового кодексу України.

Коли запрацює новий порядок

Нові правила оподаткування доходів від цифрових платформ почнуть діяти 1 січня 2027 року. Вони охоплюватимуть не лише продаж товарів, а й доходи від оренди нерухомості, паркомісць і транспортних засобів, а також надання особистих послуг через платформи.

Окремо запроваджується міжнародний автоматичний обмін податковою інформацією. 29 жовтня 2026 року Державна податкова служба України приєдналася до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією щодо доходів через цифрові платформи (DPI MCAA).

Положення Податкового кодексу про такий обмін набирають чинності 1 листопада 2026 року. Це створює правову основу для обміну інформацією з іноземними юрисдикціями-партнерами. Водночас фактичне отримання даних від іноземних податкових органів залежатиме від практичної реалізації механізму обміну.

Нагадаємо

У вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, який назвали «податком на OLX». Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших.