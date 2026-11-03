Україна може отримати доступ до оборонного фінансування на €100 млрд: коли запрацює новий банк

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 8:24

Україна може отримати доступ до оборонного фінансування на €100 млрд: коли запрацює новий банк

Україна, Канада та ще сім країн готуються створити Банк оборони, безпеки та стійкості. Підписання установчої угоди заплановане на 30 листопада 2026 року, а повноцінний запуск установи очікується у 2027 році. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

Україна, Канада та ще сім країн готуються створити Банк оборони, безпеки та стійкості.
Нові можливості для захисту
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова фінансова інституція планує залучити близько 100 млрд євро для фінансування оборонних проєктів країн-учасниць.

Хто отримає доступ

Банк має надавати кредити урядам і виробникам оборонної продукції, а також пропонувати гарантії, які полегшать доступ до позик для невеликих компаній. Такий механізм може допомогти підприємствам отримувати кошти на закупівлю обладнання, розширення виробництва та запуск нових виробничих ліній.

Для українського оборонно-промислового комплексу це особливо актуально: розробникам озброєння та військової техніки потрібні значні інвестиції, щоб збільшувати обсяги виробництва й виконувати замовлення війська. Водночас невеликим компаніям часто складно самостійно залучити достатньо фінансування для масштабування.

Читайте також: Бойові виплати у 2026 році: хто з військових може отримати до 460 тисяч грн

Чи з'являться можливості для масштабування

За словами Гетманцева, важливо, щоб можливості нового банку були доступними не лише великим виробникам, а й малим українським компаніям, чиї технологічні рішення потрібні Силам оборони.

Водночас 100 млрд євро — це запланований обсяг залучення коштів на оборонні проєкти країн-учасниць, а не сума, яку Україна отримає безпосередньо. Умови фінансування та доступ українських підприємств до ресурсів залежатимуть від остаточної моделі роботи банку.

Як ми писали: ЄС погодив €4,7 млрд компенсацій за військову допомогу Україні: на що спрямують кошти



Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
3 листопада 2026, 10:52
#
До останнього українця, зупиняти війну не хочуть ((
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами