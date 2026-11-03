Україна може отримати доступ до оборонного фінансування на €100 млрд: коли запрацює новий банк

Україна, Канада та ще сім країн готуються створити Банк оборони, безпеки та стійкості. Підписання установчої угоди заплановане на 30 листопада 2026 року, а повноцінний запуск установи очікується у 2027 році. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова фінансова інституція планує залучити близько 100 млрд євро для фінансування оборонних проєктів країн-учасниць.

Хто отримає доступ

Банк має надавати кредити урядам і виробникам оборонної продукції, а також пропонувати гарантії, які полегшать доступ до позик для невеликих компаній. Такий механізм може допомогти підприємствам отримувати кошти на закупівлю обладнання, розширення виробництва та запуск нових виробничих ліній.

Для українського оборонно-промислового комплексу це особливо актуально: розробникам озброєння та військової техніки потрібні значні інвестиції, щоб збільшувати обсяги виробництва й виконувати замовлення війська. Водночас невеликим компаніям часто складно самостійно залучити достатньо фінансування для масштабування.

Читайте також: Бойові виплати у 2026 році: хто з військових може отримати до 460 тисяч грн

Чи з'являться можливості для масштабування

За словами Гетманцева, важливо, щоб можливості нового банку були доступними не лише великим виробникам, а й малим українським компаніям, чиї технологічні рішення потрібні Силам оборони.

Водночас 100 млрд євро — це запланований обсяг залучення коштів на оборонні проєкти країн-учасниць, а не сума, яку Україна отримає безпосередньо. Умови фінансування та доступ українських підприємств до ресурсів залежатимуть від остаточної моделі роботи банку.

Як ми писали: ЄС погодив €4,7 млрд компенсацій за військову допомогу Україні: на що спрямують кошти





