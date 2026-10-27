ЄС погодив €4,7 млрд компенсацій за військову допомогу Україні: на що спрямують кошти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 16:35

ЄС погодив €4,7 млрд компенсацій за військову допомогу Україні: на що спрямують кошти

Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, які передбачають часткове відшкодування країнам-членам витрат на військову допомогу, яку раніше вже передали Україні. На відповідні компенсації припадає 4,7 млрд євро. Ще 230 млн євро спрямують на підготовку українських військовослужбовців у межах місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, які передбачають часткове відшкодування країнам-членам витрат на військову допомогу, яку раніше вже передали Україні.
Рада ЄС схвалила 4,7 млрд євро для компенсації країнам за допомогу Україні. ФОТО: Pexels.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

4,7 млрд євро не передбачені для нового пакета військової допомоги Україні. Ці кошти підуть на часткове відшкодування витрат країн ЄС, які вже передали Києву військову допомогу. Рішення про це ухвалили в межах домовленості від 25 вересня 2026 року про формування 6,6 млрд євро для підтримки України через Європейський фонд миру.

Домовленість передбачає також 1 млрд євро нової військової допомоги та подальше посилення тренувальної місії ЄС у 2027 році.

Загальна підтримка через Європейський фонд миру сягне 10,8 млрд євро

Після ухвалення нових рішень загальний обсяг підтримки через Європейський фонд миру становитиме 10,8 млрд євро. Із цієї суми 9,9 млрд євро передбачено на відшкодування державам-членам витрат на військову допомогу, а 950 млн євро — на підготовку українських військовослужбовців у межах місії EUMAM.

Довідка

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Він дає змогу, зокрема, підтримувати військовий та оборонний потенціал держав, а також регіональних і міжнародних організацій.

У Раді ЄС заявили, що ухвалені рішення підтверджують подальшу підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо

Країни Європейського Союзу погодили умови у межах розподілу €6,6 млрд військової допомоги, пов'язаної з Україною. Про це 25 вересня повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Із цієї суми:

  • €900 млн спрямують на діяльність місії ЄС з військової допомоги Україні;

  • €1 млрд — на нові спільні закупівлі військового обладнання;

  • €4,7 млрд — на компенсацію державам-членам витрат на вже надану військову допомогу.

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
27 жовтня 2026, 19:05
#
Каллас, де реальні гроші для України? Що ви там між собою дерибаните?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами