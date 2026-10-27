ЄС погодив €4,7 млрд компенсацій за військову допомогу Україні: на що спрямують кошти

Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, які передбачають часткове відшкодування країнам-членам витрат на військову допомогу, яку раніше вже передали Україні. На відповідні компенсації припадає 4,7 млрд євро . Ще 230 млн євро спрямують на підготовку українських військовослужбовців у межах місії ЄС (EUMAM Ukraine).

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4,7 млрд євро не передбачені для нового пакета військової допомоги Україні. Ці кошти підуть на часткове відшкодування витрат країн ЄС, які вже передали Києву військову допомогу. Рішення про це ухвалили в межах домовленості від 25 вересня 2026 року про формування 6,6 млрд євро для підтримки України через Європейський фонд миру.

Домовленість передбачає також 1 млрд євро нової військової допомоги та подальше посилення тренувальної місії ЄС у 2027 році.

Загальна підтримка через Європейський фонд миру сягне 10,8 млрд євро

Після ухвалення нових рішень загальний обсяг підтримки через Європейський фонд миру становитиме 10,8 млрд євро. Із цієї суми 9,9 млрд євро передбачено на відшкодування державам-членам витрат на військову допомогу, а 950 млн євро — на підготовку українських військовослужбовців у межах місії EUMAM.

Довідка

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Він дає змогу, зокрема, підтримувати військовий та оборонний потенціал держав, а також регіональних і міжнародних організацій.

У Раді ЄС заявили, що ухвалені рішення підтверджують подальшу підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо

Країни Європейського Союзу погодили умови у межах розподілу €6,6 млрд військової допомоги, пов'язаної з Україною. Про це 25 вересня повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Із цієї суми: