Податкова назвала регіони, де найбільше платять за землю

Понад 1 млн платників перерахували до місцевих бюджетів 24,1 млрд грн плати за землю за січень — червень 2026 року. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 13,2 %. За шість місяців 2025 року було сплачено 21,3 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Де платять найбільше податків за землю

Дніпропетровської області — 4,5 млрд грн;

міста Києва — 3,4 млрд грн;

Одеської області — 2,1 млрд грн;

Львівської області — 1,8 млрд грн.

Коли нараховується податок

Земельний податок нараховується з моменту набуття права власності на земельну ділянку або права користування нею та сплачується до припинення такого права.

Тому важливо, щоб інформація про земельні ділянки, їх площу, цільове призначення, пільги та інші дані, які впливають на розрахунок податку, була актуальною.

Перевірити суму нарахованого земельного податку та реквізити для його сплати громадяни можуть самостійно через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

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У разі незгоди з нарахованими сумами податку платники можуть звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних. Під час звірки уточнюються відомості щодо кількості та площі земельних ділянок, правильності застосування податкових пільг, ставок податку та визначеного розміру податкового зобов’язання.

Звернення на проведення звірки можна подати особисто, надіслати поштою або через Електронний кабінет платника податків із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Якщо під час звірки будуть виявлені розбіжності, контролюючий орган проводить перерахунок нарахованих сум у встановлений строк. За результатами перерахунку платнику надсилається нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє втрачає чинність.