Leo Express призупинив важливий для українців маршрут до Перемишля

Чеська компанія Leo Express з 5 жовтня призупинила міжнародний залізничний маршрут, що з'єднував німецький Франкфурт-на-Майні, чеську Прагу та польський Перемишль. Пасажирам, які придбали квитки на скасовані рейси, обіцяють повну компенсацію. Про це пише Interia .

Чеська компанія Leo Express з 5 жовтня призупинила міжнародний залізничний маршрут, що з'єднував німецький Франкфурт-на-Майні, чеську Прагу та польський Перемишль.

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Речник компанії Еміль Седларжик повідомив про скасування рейсів лише за день до набуття рішення чинності, фактично не залишивши часу на підготовку. Основною причиною він назвав масштабні ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі Німеччини.

Чому скасували маршурт

За словами Сердларжика, ремонтні роботи на коліях у Німеччині унеможливили дотримання стабільного графіка руху та забезпечення належного рівня сервісу.

«Рух практично щодня за іншим розкладом, із перебоями, об'їздами та постійними відхиленнями від маршруту є неприйнятним. Через поточну ситуацію ми вирішили не продовжувати експлуатацію цієї лінії цього року», — заявив речник Leo Express.

Коли відновлять

Наразі остаточні терміни відновлення курсування поїзда залишаються невідомими. Компанія веде переговори з німецьким національним оператором Deutsche Bahn щодо можливих параметрів майбутнього розкладу.

Пасажирам, які купили квитки на дати після 5 жовтня, повернуть кошти відповідно до чинних європейських норм пасажирських перевезень.