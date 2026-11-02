Промисловість Європи здивувала зростанням: що насторожує виробників

Промисловість єврозони продовжує зростати, а експортні замовлення досягли найкращої динаміки більш ніж за чотири роки. Проте позитивну картину псує тривожний сигнал: виробляти товари стає дедалі дорожче. У жовтні витрати підприємств зростали найшвидшими темпами за п'ять місяців через подорожчання енергоносіїв і проблеми з постачанням сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження S&P Global.

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Індекс ділової активності у промисловості єврозони (PMI) у жовтні становив 52,7 пункту проти 52,9 у вересні. Хоча показник трохи знизився, він перевищив попередню оцінку в 52,4 пункту. Значення вище 50 пунктів означає, що промислова активність зростає, а не скорочується.

Вересневий PMI був найвищим із травня 2022 року. Головний економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон зазначив, що промисловість єврозони переживає найкращий період зростання більш ніж за чотири роки. Підприємства нарощують активність із лютого, попри торговельні обмеження, конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні.

Експортні замовлення зростають, а виробництво втрачає темп

Найпомітнішим позитивним сигналом жовтня стало зростання експортних замовлень. Темпи їхнього збільшення були найвищими більш ніж за 4,5 року. Це вказує на посилення попиту на продукцію європейських виробників за кордоном.

Однак загальна кількість нових замовлень зростала повільніше, ніж у вересні. Відповідно, сповільнилося й виробництво. Його індекс знизився з 53,6 до 52,8 пункту, досягнувши найнижчого рівня за чотири місяці. Попри це, показник залишається в зоні зростання.

Позитивна динаміка позначилася і на зайнятості: підприємства збільшували кількість працівників третій місяць поспіль. Зростання промислової активності зафіксували у шести з восьми країн єврозони, які охоплює дослідження. Франція та Італія стали винятками.

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Виробництво дорожчає через енергію та проблеми з поставками

Поки заводи нарощують замовлення, їхні витрати швидко збільшуються. У жовтні операційні витрати виробників зросли найшвидшими темпами за п'ять місяців. Серед основних причин S&P Global називає дорожчі енергоносії та перебої в ланцюгах постачання.

Додатковим навантаженням для підприємств стали високі ціни на нафту. Ф'ючерси на неї торгувалися вище $116 за барель, приблизно на 60% дорожче, ніж до початку війни з Іраном. Зростання вартості енергії безпосередньо збільшує витрати промислових підприємств.

Виробники вже частково перекладають це подорожчання на покупців. У жовтні компанії суттєво підвищували відпускні ціни на свою продукцію. Темпи їхнього зростання загалом залишилися близькими до вересневих.

Проблеми з постачанням також посилилися. Терміни доставки сировини та комплектуючих подовжилися до найгіршого рівня з червня. Щоб підготуватися до можливих затримок, підприємства нарощували закупівлі найшвидшими темпами майже за 4,5 року. Крім того, вони вперше з грудня 2022 року почали збільшувати запаси сировини.

Дорожче виробництво створює проблеми для ЄЦБ

Зростання витрат виробників має значення не лише для промисловості. Якщо підприємства продовжать підвищувати ціни на свою продукцію через дорожчу енергію та сировину, це може посилити інфляцію в єврозоні. Для Європейського центрального банку це додатковий привід уважно стежити за ціновим тиском.

Минулого тижня ЄЦБ залишив процентні ставки без змін, як і очікувалося. Однак економісти, опитані Reuters у жовтні, прогнозували можливе підвищення ставки у грудні. Нові дані про витрати підприємств посилюють аргументи на користь такого кроку, хоча остаточного рішення регулятор ще не ухвалив.

За словами Кріса Вільямсона, інфляція виробничих витрат у жовтні зросла до одного з найвищих рівнів за останні чотири роки. Економіст попереджає, що подорожчання ресурсів і перебої з постачанням можуть стати додатковою перешкодою для європейського бізнесу в найближчі місяці.