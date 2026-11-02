Чому в Києві не вдається швидко стабілізувати світло: пояснення енергетичного експерта

Київські теплоелектроцентралі № 4, № 5 і № 6 не відновили виробництво електроенергії після російської атаки 7 січня. Тоді по території цих об'єктів влучили 16 балістичних ракет. Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі «Ранок .LIVE».

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За його словами, столиця має й інші невеликі об'єкти власної генерації, однак їхньої потужності недостатньо, щоб покрити потреби міста.

Рябцев також пояснив, що проблеми з електропостачанням у Києві пов’язані не лише з обсягами виробництва електроенергії. Значну роль відіграють пошкодження інфраструктури, яка відповідає за її передачу та розподіл.

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За оцінкою експерта, швидко стабілізувати ситуацію не вдасться. Відновлення електропостачання залежить не тільки від наявності генерації, а й від стану мереж, якими електроенергія надходить до споживачів.

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