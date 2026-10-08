НКРЕ заборонила «відрізати» українцям світло за дрібні борги. Як це працюватиме на практиці

Українцям більше не відключатимуть електрику за найменші борги. Зазначимо, що зараз механізм відключення від послуги на ринку електроенергії працює як годинник. Навіть за несплату за світло протягом місяця енергетики вже «відрізають» квартиру споживача, а щоб знову підключитися до електропостачання, потрібно погасити заборгованість та заплатити за повторне підключення (близько 1 800 гривень).

Нещодавно НКРЕ змінила правила роботи роздрібного ринку електроенергії, прописавши в ньому низку важливих змін.

Зокрема, доки борг не досягне половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відключати споживача регулятор не рекомендує. А якщо подачу електроенергії йому все ж таки припинили, за повторне підключення платити не потрібно буде. Крім того, самі відключення зробили прозорішими, а терміни повторного підключення чітко прописали (на це відвели 3−5 робочих днів).

Нові правила набирають чинності вже з 1 жовтня цього року.

«НКРЕ намагається змусити енергетиків працювати з боржниками, а не просто за найменшого приводу залишати їх без світла», — говорить аналітик Інституту стратегічних досліджень та експерт енергоринку Юрій Корольчук.

Втім, за його словами, поки що незрозуміло, як нові правила працюватимуть на практиці. «Можуть бути певні маніпуляції з нарахуваннями, і спроби енергокомпаній все ж таки змусити споживачів платити за повторні підключення», — зазначив Корольчук.

Розбиралися, як змінюються правила з електроенергії для людей.

Як відключатимуть світло по-новому

Минулого тижня НКРЕ змінила правила роздрібного ринку електроенергії. Як зазначає регулятор, це зроблено «для посилення захисту споживачів під час відключень та відновлення електропостачання».

Нововведення набирають чинності вже з 1 жовтня.

У чому їхня суть?

Ось основні зміни для споживачів:

Побутові споживачі не відшкодовуватимуть витрати на відключення та повторні підключення, якщо на момент оформлення попередження про відключення світла борг за електроенергію був менший за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто 1 664 гривні). Фактично, це своєрідна «гарантія» від відключень за невеликі борги.

Хоча в новому порядку прямо не йдеться про заборону відключати таких споживачів, але для енергетиків це втрачає сенс, оскільки компанія нестиме витрати (виїзд бригади, роботи), а компенсації від споживача при повторному підключенні однаково не отримає. Таким чином, нинішня практика, коли можуть «відрізати світло» навіть за 500 гривень боргу, може повністю зникнути. «Звичайно, 1 664 гривні — це досить невисокий поріг, але він дає споживачам хоч якусь можливість для маневру, оскільки це платіж приблизно за два місяці середнього споживання. Якщо ви не встигли або не змогли заплатити за місяць, до вас відразу не прийдуть відключати світло», — каже Корольчук.

«Гарантія» на відсутність плати за повторне підключення діятиме, якщо вже після відключення світла оператор системи уточнить обсяги споживання за фактичними показаннями лічильника, і виявиться, що реальний борг споживача був меншим за встановлений поріг. У цьому випадку витрати на відключення та повторне підключення лягають на оператора системи.

Відсутність плати за відключення та підключення спрацює і у разі відключення від послуги з порушеннями встановленої процедури. «Оператор спочатку повинен попередити споживача про наявність боргу в електронному кабінеті, потім, після відсутності реакції, надіслати повторне офіційне попередження, спробувати зв'язатися з боржником. І лише після того, як усі спроби „мирного врегулювання“ вичерпано, можуть відключати. Але зараз цієї процедури часто не дотримуються, часто відключають взагалі без попереджень», — пояснив Корольчук.

НКРЕ прописала також нюанси вартості відключення та повторного підключення для тих, хто заборгував понад половини прожиткового мінімуму. Нині цінник стандартний — близько 1 800 гривень. За новими правилами, вартість робіт визначатиметься за єдиним механізмом і не зможе перевищувати граничну суму, розраховану за ним. Вартість послуг оператори повинні будуть публікувати на офіційних сайтах. При цьому енергокомпанія, відключаючи споживача, має «вибрати найменш складний та найдешевший спосіб виконання робіт».

Прописано прозорішу процедуру вимкнень. Після виконання робіт оператор системи повинен скласти акт із зазначенням дати, часу та способу відключення, ЕІС-коду та показань лічильника (якщо їх можна зафіксувати). Один екземпляр акта передається споживачеві, а якщо того не буде вдома, надсилається поштою протягом трьох робочих днів.

Уточнили терміни відновлення енергопостачання. Світло потрібно повторно підключити після усунення причин відключення (сплати боргу) протягом трьох робочих днів у містах, та п'яти — у селах.

Чому можуть зрости платіжки за світло і що з цим робити

Як каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, для українців нові правила електроенергії — це велике послаблення.

Зараз масово відключають за найменші борги, а щоб повторно підключитися, потрібно платити фактично в розмірі 2−3-місячної платіжки за світло. З 1 жовтня очікуємо, що вал відключень піде на спад, оскільки енергетикам невигідно буде відключати дрібних боржників. Щоб вибити 500−600 гривень, оператору доведеться витратити набагато більше на відключення та повторне підключення споживача, а стягнути з нього компенсацію за роботи вже не вдасться", — пояснив Попенко.

Водночас, на думку Юрія Корольчука, на практиці можуть бути нюанси.

«Наприклад, важливе питання — як на практиці визначатиметься найдешевший для споживача спосіб відключення. Виходить, це питання вирішуватиметься на низовому рівні — фахівці мають виїхати на місце, проаналізувати декілька варіантів виконання робіт та вибрати найдешевший. Але обленерго вже зараз не вистачає працівників, тому незрозуміло, чи зможуть вони реалізувати подібний «адресний підхід», — каже експерт.

Також, на його думку, може бути «маніпуляція із нарахуваннями». Тобто компанії почнуть «малювати» борги, щоб перевищити поріг у 1 664 гривні і змусити споживача оплатити повторне підключення.

Хоча в нових правилах зазначено, що, якщо на практиці виявиться, що нарахування неправомірні, гроші доведеться повернути, до самого «моменту істини» може пройти чимало часу.

Для цього споживачеві доведеться домагатися перерахунку, і не виключено, що й подавати до суду. Якщо він не заплатить за боргами, світло йому не підключать. А якщо заплатить, то виходить, він їх автоматично визнає. Крім того, з новою системою автоматичного списання боргів із банківських рахунків, яка з жовтня стане фактично «всевидячою» (до неї підключатимуться всі банки, включаючи приватні), не платити за спірні нарахування буде вкрай складно.

Тому експерти рекомендують українцям постійно відслідковувати платіжки за електроенергію, а також вчасно передавати показники лічильників (якщо терміни порушені, компанія може нарахувати не за фактичним, а за середнім споживанням, а воно вище).