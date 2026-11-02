Після злому на $6,3 млрд користувачі вивели з Binance $3,64 млрд: що відбувається з біржею

Користувачі криптовалютної біржі Binance за перші 9,5 години після відновлення виведення коштів забрали з платформи на $3,64 млрд більше, ніж внесли. За цей час обсяг виведень становив $4,65 млрд, тоді як депозити сягнули $1,01 млрд. Чистий відтік дорівнює приблизно 2,1% активів біржі, які оцінювалися в $171 млрд станом на 28 жовтня.

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Відновлення операцій відбулося після масштабного інциденту з безпекою, під час якого з гарячих гаманців Binance викрали криптоактиви на суму близько $6,3 млрд. Гарячі гаманці — це криптогаманці, підключені до інтернету, які використовують для швидкого проведення транзакцій.

Binance заявила про компенсацію збитків

Біржа пообіцяла покрити втрати власними коштами, а не перекладати їх на клієнтів. За повідомленням Binance від 31 жовтня, на той момент компанія відновила близько 90% викрадених активів. Для цього використали кошти корпоративного казначейства, частину фонду захисту користувачів SAFU та резерву страхування ф'ючерсних позицій.

Уже 1 листопада Binance повідомила, що відновила приблизно 95% активів. Решта 5% припадає на токени з нижчою ліквідністю, які складніше швидко придбати в необхідному обсязі.

Біржа також заявила, що приблизно $3 млрд викрадених активів вдалося заморозити в блокчейні. Це не означає, що всі ці кошти вже повернули: замороження та фактичне відшкодування — різні етапи.

Виведення відновлюють поступово

Binance повертає можливість виводити кошти поетапно, зважаючи на попит користувачів і результати перевірок безпеки. Після початкового сплеску обсяги виведення почали знижуватися, а депозити, за даними біржі, залишалися значними.

Водночас дані різних аналітичних платформ можуть відрізнятися. Наприклад, DefiLlama показувала вищий чистий відтік, ніж Binance. Представник біржі пояснив, що частина переміщень коштів на нові гарячі гаманці платформи не була врахована в показниках аналітичного сервісу.

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До атаки могли бути причетні хакери з КНДР

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що за крадіжкою стоїть північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor. За даними ФБР, зловмисники конвертували викрадені активи в Ethereum і могли надалі відмивати їх через децентралізовані фінансові сервіси та платформи обміну криптовалют.

Binance повідомляла, що розслідування триває. На початковому етапі компанія припускала, що інцидент міг бути пов'язаний зі скомпрометованим ноутбуком, але згодом виявила й інші можливі точки проникнення. За даними біржі, доказів витоку приватних ключів гаманців на той момент не було.

Масштабний відтік коштів став перевіркою довіри користувачів до найбільшої криптовалютної біржі. Водночас сам по собі він не свідчить про неплатоспроможність Binance: для оцінки фінансового стану платформи важливі також дані про резерви, доступність виведення та результати незалежної перевірки активів.

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