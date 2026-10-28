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ВхідРеєстрація
28 жовтня 2026, 19:19

Реєстрація ТОВ: які документи тепер перевірятиме державний реєстратор

Із 27 жовтня для реєстрації ТОВ або зміни адреси компанії потрібно підтвердити право на відповідне приміщення. Якщо реєстратор не зможе встановити це право, він може відмовити в реєстраційній дії. Про нові правила розповів у Facebook податковий юрист Вадим Оксентюк.

Із 27 жовтня для реєстрації ТОВ або зміни адреси компанії потрібно підтвердити право на відповідне приміщення.
Зміна адреси ТОВ без підтвердження права на приміщення може призвести до відмови в реєстрації. ФОТО: Pexels
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Нові вимоги передбачені законом № 5020-IX про оцінку майна. Хоча більшість його положень набуде чинності через 18 місяців, зміни до закону про державну реєстрацію юридичних осіб діють уже з 27 жовтня.

Під час створення ТОВ засновник повинен мати право власності або інше речове право на приміщення за вказаною адресою. Якщо компанія змінює місцезнаходження, таке право має бути в самої юридичної особи.

Реєстратор перевірятиме дані в Державному реєстрі речових прав. За роз'ясненням Нотаріальної палати, враховуватимуть також відомості зі старого реєстру прав власності.

Якщо приміщення орендують або використовують на підставі договору позички без нотаріального посвідчення, потрібно подати оригінал договору або його нотаріально засвідчену копію. Реєстратор перевірить, чи належить приміщення орендодавцю.

«Не встановили права — нова підстава для відмови», — пояснив Оксентюк у дописі у Facebook.

Проблеми можуть виникнути, якщо право власності на квартиру засновника не внесене до чинного або старого електронного реєстру. Питання залишаються й щодо договорів спільного користування, спільної діяльності та оренди частини приміщення. Закон не дає однозначної відповіді щодо всіх таких випадків, тому багато залежатиме від практики реєстраторів.

Нові правила не стосуються компаній, які вже зареєстровані за певною адресою. Зміна директора або учасників без зміни місцезнаходження також не потребує такої перевірки. ФОП ці вимоги не зачіпають.

Відмову в реєстрації можна оскаржити до Міністерства юстиції протягом 30 днів, але не пізніше ніж через шість місяців.

Перед поданням документів Оксентюк радить перевірити наявність запису про право власності в реєстрі. Найнадійніший варіант, за його словами, це укласти договір найму або позички безпосередньо з власником приміщення.

Перевірити документи варто й тим, чиї заяви подали раніше, але ще не розглянули. Для таких випадків перехідного періоду закон не передбачає.

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Нагадаємо

Верховний Суд розглянув кілька справ і сформував чіткі правила: в окремих ситуаціях бізнес не зобов'язаний застосовувати касовий апарат (реєстратор розрахункових операцій, РРО) і це не вважається порушенням. Йдеться про розрахунки в онлайн-гемблінгу, інтернет-торгівлю з повною оплатою після доставки товару та акційні знижки.

Суд визначив три ситуації, коли бізнес може працювати без РРО: онлайн-казино, продаж товарів з повною післяплатою через небанківські фінансові компанії та акційні знижки на основний товар за рахунок вартості подарунка чи супутнього продукту. Сам факт надходження коштів від фінансової установи, використання ігрових фішок або зниження ціни не доводить порушення — податкова має підтвердити його належними доказами. Суд також наголосив, що дані касового апарата та публікації в медіа самі по собі не є достатньою підставою для перевірки бізнесу.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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