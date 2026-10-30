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30 жовтня 2026, 16:08

Українські магазини готуються підвищувати ціни та скорочувати працівників: що показало опитування Держстату

Українські підприємства роздрібної торгівлі очікують погіршення ділової активності в останньому кварталі 2026 року. Магазини прогнозують зменшення обсягів замовлень товарів і кількості працівників, водночас планують підвищувати ціни. Про це свідчать результати опитування підприємств, оприлюднені Державною службою статистики 30 жовтня.

Українські підприємства роздрібної торгівлі очікують погіршення ділової активності в останньому кварталі 2026 року.
Торгівля очікує на спад
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Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у IV кварталі знизився на 8,1 відсоткового пункту порівняно з попереднім кварталом і становив 5,1%. Попри падіння, показник залишається позитивним, тобто загалом оптимістичні оцінки ще переважають песимістичні, але впевненість бізнесу слабшає.

Продажі можуть сповільнитися, а ціни — зрости

За даними Держстату, у липні-вересні баланс оцінок щодо обсягів роздрібного товарообороту становив плюс 10,4%. Однак на IV квартал підприємства вже прогнозують негативну динаміку: баланс очікувань щодо продажів становить мінус 3,3%.

Крім того, результати опитування вказують на очікуване скорочення замовлень товарів у роздрібній торгівлі. Це може свідчити про обережнішу оцінку бізнесом попиту наприкінці року.

Водночас підприємства очікують зростання цін реалізації. Тобто магазини прогнозують, що товари продаватимуть дорожче, хоча перспективи збільшення обсягів продажів оцінюють стримано.

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Магазини можуть скорочувати працівників

Ще одна тенденція, на яку вказує опитування, — очікуване зменшення кількості працівників у роздрібній торгівлі. Отже, бізнес не планує розширювати персонал і допускає скорочення зайнятості.

Оцінка поточного обсягу товарних запасів має баланс мінус 8,1%. Це означає, що відповіді підприємств свідчать про переважання оцінок щодо надлишкових запасів над оцінками їх недостатності.

Загалом результати опитування вказують на стриманіші очікування роздрібних мереж і магазинів у кінці року: бізнес прогнозує слабші продажі, менше замовлень і працівників, але водночас — підвищення цін.

Дані не є прогнозом фактичної інфляції чи гарантованого скорочення робочих місць: вони відображають очікування опитаних підприємств щодо зміни ділової активності.

Як ми писали: Настрої бізнесу в серпні покращилися, але залишаються в зоні песимізму — НБУ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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