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28 жовтня 2026, 15:42

НБУ вирішить долю облікової ставки: банкіри прогнозують 16% або 16,5%

Двоє з п’яти банкірів, опитаних «Інтерфакс-Україна», очікують, що Національний банк збереже облікову ставку на рівні 16% на засіданні 29 жовтня. Ще двоє прогнозують підвищення до 16,5%, а п’ятий допускає обидва варіанти. Серед аргументів банкірів — прискорення інфляції, погіршення економічної динаміки та наслідки російських атак на інфраструктуру.

Двоє з п’яти банкірів, опитаних «Інтерфакс-Україна», очікують, що Національний банк збереже облікову ставку на рівні 16% на засіданні 29 жовтня.
Напередодні рішення НБУ: чого банки очікують від ставки, макропрогнозу і курсу. ФОТО: NationalBankOfUkraine
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Чому частина банкірів очікує незмінної ставки

Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що Нацбанк збереже ставку на рівні 16%, попри прискорення інфляції у вересні. На його думку, економічна динаміка погіршується, а підвищення ставки не дасть змоги безпосередньо стримати інфляцію, спричинену шоками пропозиції. Серед чинників він назвав наслідки масованих ударів по логістичній інфраструктурі та виробничих потужностях.

Такого ж рішення очікує директор департаменту стратегії та корпоративного управління Кредобанку Роман Лепак. Проте він вважає високою ймовірність підвищення ставки вже в грудні.

За словами Лепака, Нацбанк заздалегідь очікував прискорення інфляції наприкінці року, але російські атаки на виробничі потужності, логістичні та енергетичні об'єкти посилили ціновий тиск. Після двох підвищень ставки поспіль, у липні та вересні, регулятор може взяти паузу, щоб оцінити вплив попередніх рішень на поведінку учасників фінансового ринку.

Читайте також: Ставка НБУ 16%: як це вплине на депозити, кредити та курс гривні

Хто прогнозує підвищення до 16,5%

Керівниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар допускає підвищення ставки до 16,5%. На її думку, додаткові 0,5 відсоткового пункту матимуть значення не стільки через посилення монетарної політики, скільки через сигнал ринку, що Нацбанк контролює ситуацію.

«Зараз довіра до гривні має не менше значення, ніж сам рівень ставки», — зазначила Провотар.

Підвищення до 16,5% очікує і заступник голови правління А-Банку, керівник напряму ризик-менеджменту Олег Трибулкін. Серед аргументів він назвав прискорення інфляції у вересні до 10%, зростання витрат на пальне й логістику та наслідки атак на інфраструктуру.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв вважає реальними обидва сценарії, хоча наразі дещо більше схиляється до збереження ставки на рівні 16%.

За його оцінкою, підвищення може зробити заощадження у гривні привабливішими та стримати попит на валюту. Однак подальше посилення монетарної політики може негативно вплинути на економічну активність.

Яким може бути новий макропрогноз НБУ

Опитані банкіри очікують, що Нацбанк погіршить оцінки економічного зростання та підвищить прогноз інфляції.

У Райффайзен Банку прогнозують перегляд більшості показників у бік погіршення порівняно з липневими оцінками НБУ. Йдеться про економічне зростання, інфляцію, міжнародні резерви та сальдо поточного рахунку. Прогноз номінального ВВП може істотно не змінитися: нижче реальне зростання частково компенсується вищою інфляцією.

У Кредобанку очікують, що прогноз реального ВВП становитиме близько 0% у 2026 році та 0,5−1% у 2027-му. Інфляція, за оцінкою банку, може сягнути близько 11% у 2026 році та 7,5−9% у 2027-му.

Серед причин можливого перегляду прогнозів у Кредобанку називають російські атаки на підприємства й інфраструктуру, ескалацію війни на Близькому Сході, зростання світових цін на нафту, блокаду Чорного моря та атаки на цивільні судна.

В А-Банку також очікують підвищення прогнозу інфляції на 2026 рік і погіршення оцінки економічного зростання. Серед чинників — безпекова ситуація, удари по енергетичній, виробничій і логістичній інфраструктурі та високі ціни на пальне.

У банку «Глобус» допускають підвищення прогнозу інфляції та зниження оцінки економічного зростання порівняно з липневим прогнозом НБУ, який передбачав зростання на 1,8%. Серед основних ризиків банк називає російські атаки, подорожчання пального й енергоресурсів та невизначеність із міжнародним фінансуванням. У 2027 році додатковими проблемами можуть стати перебої з енергопостачанням, дефіцит робочої сили та витрати на відновлення пошкоджених об'єктів.

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Зовнішнє фінансування та курс долара

В А-Банку окремо звертають увагу на ризики зовнішнього фінансування. Значна частина потреб України на 2027 рік поки не має підтверджених джерел покриття, а питання використання заморожених російських активів залишається невирішеним. На думку банку, це може відтермінувати перехід НБУ до циклу зниження ставки.

Щодо валютного курсу, у Райффайзен Банку очікують, що до кінця року долар наблизиться до 46 грн і може дещо перевищити цей рівень. Серед можливих чинників називають глобальне зміцнення американської валюти.

У банку «Глобус» прогнозують, що найближчими тижнями курс переважно перебуватиме в межах 45,5−46 грн за долар. До кінця року офіційний курс може поступово наблизитися до 46,5 грн за долар. На нього впливатимуть рішення НБУ, попит імпортерів на валюту, інфляційні очікування та надходження зовнішнього фінансування.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Kseniakr
Kseniakr
28 жовтня 2026, 15:52
#
Аргументи банкірів, які передбачають підвищення облікової ставки до 16,5% здались переконливішими. Побачимо вже завтра, що вирішить Нацбанк.
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0
Kseniakr
Kseniakr
28 жовтня 2026, 15:54
#
Після попереднього підняття якось банки мляво реагували з підняттям депозитних ставок. Цікаво, як буде зараз.
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 жовтня 2026, 18:31
#
«Значна частина потреб України на 2027 рік поки не має підтверджених джерел покриття» — понаписували собі потреби, а платити нема чим, треба брати нові кредити. Цирк.
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 жовтня 2026, 18:31
#
«питання використання заморожених російських активів залишається невирішеним» — питання вже вирішили в Брюселі, російські активи будуть недоторкані, можна не мріяти, а жити на свої.
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