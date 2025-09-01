Настрої бізнесу в серпні покращилися, але залишаються в зоні песимізму — НБУ

Ділові очікування українського бізнесу в серпні 2025 року дещо покращилися порівняно з попереднім місяцем, однак загальний індикатор все ще залишається нижче нейтральної позначки. Драйверами позитиву стали жвавий споживчий попит та енергетична стабільність, тоді як головними стримуючими факторами залишаються руйнування інфраструктури та зростання витрат. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк України, повідомляє пресслужба регулятора 1 вересня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка індексу та основні чинники

У серпні загальний індекс зріс до 49.0 пункта з 48.3 у липні, що є кращим показником, ніж у серпні 2024 року (48.4).

Позитивними чинниками, що підтримали настрої бізнесу, були:

Жвавий споживчий попит;

Стабільна ситуація в енергетиці;

Сповільнення інфляції та сезонний фактор (зокрема, новий врожай).

Негативними факторами залишаються:

Подальші руйнування виробничих потужностей та інфраструктури через російські обстріли;

Значні витрати на сировину, оплату праці та відновлення;

Дефіцит кваліфікованих кадрів.

Оцінки в розрізі секторів

Очікування бізнесу в різних секторах суттєво відрізняються:

Найбільші оптимісти — будівництво та торгівля: Секторальні індекси цих галузей зросли до 54.0 та 51.8 відповідно. Будівельники очікують на збільшення обсягів робіт та нових замовлень, а торгівля — на зростання товарообороту.

Промисловість: Зберегла стримані оцінки (індекс 48.7) через руйнування та високі витрати, хоча й очікує на збільшення обсягів виробництва.

Найбільші песимісти — сфера послуг: Індекс залишився на найнижчому рівні (47.0) через складну логістику, здорожчання електроенергії та брак кадрів.

Щодо зайнятості, то лише підприємства будівництва були налаштовані на збільшення кількості працівників, тоді як інші сектори очікували на скорочення персоналу.