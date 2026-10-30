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30 жовтня 2026, 14:35

Понад 900 тисяч смартфонів уже внесли до митної бази: як перевірити телефон перед покупкою

В Україні вже внесли до митних даних понад 900 тисяч IMEI-кодів мобільних телефонів. Перевірити, чи є конкретний смартфон у системі митного оформлення, покупці можуть через спеціальний онлайн-сервіс Державної митної служби. Це допоможе отримати додаткову інформацію про легальність ввезення пристрою.

В Україні вже внесли до митних даних понад 900 тисяч IMEI-кодів мобільних телефонів.
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Обов’язкове декларування IMEI-кодів запровадили з 4 вересня 2026 року. Відтоді імпортери мають подавати митниці ідентифікатор кожного мобільного телефону, який ввозять в Україну та декларують за відповідними товарними кодами УКТ ЗЕД.

Вимога поширюється на пристрої, що оформлюються за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00. Її мета — ускладнити нелегальне ввезення мобільної техніки та зробити ринок електроніки прозорішим.

Як перевірити IMEI смартфона

Для перевірки потрібно скористатися онлайн-сервісом Держмитслужби. У відповідному полі слід ввести IMEI пристрою та натиснути кнопку «Шукати».

Дізнатися ідентифікатор можна кількома способами:

  • набрати на телефоні комбінацію *#06#;

  • знайти його в налаштуваннях смартфона;

  • подивитися на упаковці пристрою.

Якщо телефон підтримує дві SIM-картки або більше, він може мати кілька IMEI. У такому разі перевірити потрібно кожен ідентифікатор окремо.

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Що показує сервіс і чого він не перевіряє

Сервіс відображає лише те, чи є IMEI у відомостях митного оформлення, проведеного починаючи з 4 вересня 2026 року. Тому відсутність коду в системі не означає автоматично, що телефон ввезли незаконно: пристрій міг потрапити в Україну раніше.

Також перевірка не підтверджує справжність смартфона, не визначає його гарантійний статус, не показує, чи заблокований він мобільним оператором, і не встановлює, чи перебуває пристрій у переліку викрадених.

Отже, перед покупкою перевірка IMEI може стати додатковим способом з’ясувати, чи зафіксоване митне оформлення телефону. Однак вона не замінює перевірку самого пристрою, документів і гарантії продавця.

Держмитслужба розвиває цей механізм спільно з Бюро економічної безпеки. Дані про IMEI мають допомагати контролюючим і правоохоронним органам виявляти телефони, які потрапили на український ринок поза легальними каналами.

Як ми писали: Світовий ринок смартфонів обвалився на 22%: як бум ШІ вплинув на ціни та виробників

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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