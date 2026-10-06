Хакери заразили понад 100 українських сайтів — Держспецзв’язку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2026, 13:49

Хакери заразили понад 100 українських сайтів — Держспецзв’язку

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Зловмисники використовують техніку ClickFix, розміщуючи підроблені сторінки перевірки безпеки на легітимних, але скомпрометованих вебсайтах. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
Національна команда реагування на кіберінциденти виявила нову масштабну кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лише у вересні 2026 року фахівці CERT-UA зафіксували понад 100 зламаних вебресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий JavaScript-код.

Як працює схема

Під час відвідування скомпрометованого сайту користувачеві демонструється підроблена сторінка перевірки Cloudflare. Під приводом стандартного підтвердження «Я не робот» відвідувачу пропонують скопіювати та виконати певну команду. Якщо людина це робить, на її комп’ютер завантажується та встановлюється шкідливе програмне забезпечення.

Атака є цілеспрямованою: шкідлива сторінка відображається лише користувачам ОС Windows, які перейшли на сайт із пошукових систем (Google, DuckDuckGo, meta.ua, bigmir.net тощо), і показується не частіше ніж двічі на 12 годин.

Читайте також: Сайт АТБ атакували хакери: зловмисники вимагають $400 тисяч, заявляючи про доступ до бази даних

Фахівці CERT-UA наголошують, що жодна легітимна перевірка (CAPTCHA, Cloudflare тощо) ніколи не вимагає натискати комбінацію клавіш Win+R, відкривати командний рядок чи PowerShell, або вставляти й виконувати будь-які команди. Якщо ви бачите таку вимогу, негайно закрийте сторінку, навіть якщо це відомий вам сайт.

Як хакери керують атакою та викрадають дані

Для керування інфраструктурою атаки хакери використовують технологію блокчейн (зокрема мережі Polygon та Ethereum), що дозволяє їм миттєво та непомітно змінювати свої налаштування. Щоб обійти захист системи, зловмисники маскують вірус LUNEXSTEALER під легітимні файли та експлуатують вразливості системних драйверів Windows.

Після зараження вірус непомітно встановлює у браузер жертви шкідливе розширення під виглядом «Microsoft Office Word Editor». Цей інструмент повністю викрадає логіни, паролі та історію відвідувань, а також дає хакерам змогу віддалено керувати комп’ютером.

Рекомендації для захисту та реагування

Щоб убезпечити ІТ-інфраструктуру, системним адміністраторам рекомендується заборонити звичайним користувачам виклик вікна «Виконати» (Win+R) і обмежити встановлення будь-яких MSI-пакетів без прав адміністратора.

Крім того, варто увімкнути блокування вразливих драйверів (Microsoft Vulnerable Driver Blocklist) та дозволити використання лише перевірених розширень для браузерів із «білого списку».

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vdm1tm и 22 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами