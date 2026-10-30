Молоко в Україні знову дорожчатиме: чому ферми підвищують ціни та що буде з вартістю сиру й масла

В Україні продовжують зростати закупівельні ціни на молоко-сировину. На початку жовтня середньозважена ціна трьох ґатунків становила 16,40 грн за кілограм без ПДВ — на 1 грн більше, ніж місяцем раніше. А з 1 листопада переробники очікують нового подорожчання молока екстра- та вищого ґатунків. Про це заявила «Асоціація виробників молока».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні причини — скорочення виробництва молока в Україні та світі, високий попит на сировину з боку переробників і активніший експорт молочної продукції. Водночас ферми працюють із високими витратами, а війна ускладнює утримання тварин і виробництво.

Чому дорожчає молоко

1. Молока виробляють менше. Через війну господарства втрачають виробничі потужності, переміщують корів у безпечніші регіони, а частину поголів'я вимушено забивають або втрачають через обстріли. Пропозиція сировини скорочується, тому переробникам доводиться конкурувати за молоко.

2. Переробники активніше купують сировину. Попит підтримує виробництво молочного білка, сухого молока, сироватки та масла. Українські виробники нарощують експорт, а на світовому ринку пропозиція молока зростає повільніше, ніж попит на окремі молочні продукти.

3. Фермам дорожче утримувати корів. На собівартість впливають пальне, корми, електроенергія та логістика. Через перебої з електропостачанням господарства використовують генератори. За оцінкою Асоціації виробників молока, дизельна генерація додає приблизно 3,5−4 грн витрат на кожен кілограм виробленого молока.

У результаті нинішнє підвищення закупівельних цін не означає, що ферми отримують великі прибутки. Воно переважно дозволяє покривати поточні витрати, виплачувати зарплати та сплачувати податки. Грошей на модернізацію бракує, а частина невеликих господарств може не витримати такого навантаження і залишити ринок.

Чому ціни можуть зрости ще більше

За прогнозом АВМ, із 1 листопада закупівельні ціни на молоко екстра- та вищого ґатунків продовжать зростати через обмежену пропозицію сировини.

Додатковий ризик для виробництва — інфекційні захворювання тварин. Зокрема, галузь стежить за загрозою поширення вузликового дерматиту великої рогатої худоби та вірусу Шамонда. Такі інфекції можуть знижувати надої, погіршувати відтворення поголів'я та змушувати фермерів витрачати більше на ветеринарний захист.

Тобто якщо виробництво й надалі скорочуватиметься, а попит переробників залишатиметься високим, конкуренція за молоко-сировину посилюватиметься. Це створюватиме передумови для подальшого підвищення закупівельних цін.

Як це вплине на ціни в магазинах

Закупівельна ціна — це вартість молока, яке фермер продає переробному підприємству. Вона є лише однією зі складових кінцевої ціни продукту в магазині. До неї додаються витрати на переробку, пакування, електроенергію, логістику, зберігання та торговельну націнку.

Однак подорожчання сировини вже тисне на виробників готової продукції. За даними Спілки молочних підприємств України, у серпні-вересні закупівельна ціна сирого молока зросла більш ніж на 8%, тоді як ціни виробників на більшість молочних продуктів підвищилися лише на 1,8−2,3%. Тобто витрати переробників зростають швидше, ніж ціни, за якими вони продають готову продукцію.

Читайте також: Продукти в Україні майже вдвічі дешевші, ніж у ЄС: скільки коштує однаковий кошик у Польщі, Німеччині та Франції

Щоб компенсувати різницю, підприємствам доведеться поступово переглядати відпускні ціни. Це може призвести до подорожчання молока, масла, сирів, сметани, кефіру та інших продуктів у магазинах.

Втім, перекласти всі додаткові витрати на покупців переробникам буде складно: купівельна спроможність населення обмежена, а імпортні сири створюють конкуренцію українській продукції. Тому подорожчання в роздрібній торгівлі може відбуватися поступово, а не пропорційно зростанню закупівельних цін.

Отже, молочні продукти дорожчають не лише через бажання виробників заробити більше. Основна причина — молока-сировини стає менше, виробляти його дорожче, а переробники змушені платити фермам більше, щоб забезпечити роботу підприємств.

Як ми писали: В Україні прогнозують нове зростання цін на продукти: хліб — до 10%