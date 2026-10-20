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20 жовтня 2026, 16:10

В Україні прогнозують нове зростання цін на продукти: хліб — до 10%

В Україні в осінньо-зимовий період очікується чергове підвищення цін на продукти харчування. Найбільше здорожчання може торкнутися молочної продукції, овочів. Ціна хліба може зрости до кінця 2026 року на 6−10%. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Ми-Україна» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

В Україні в осінньо-зимовий період очікується чергове підвищення цін на продукти харчування.
В Україні в осінньо-зимовий період очікується чергове підвищення цін на продукти харчування.
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Яка причина?

За його словами, традиційно восени та взимку ситуація на продовольчому ринку ускладнюється. Це пов'язано насамперед із сезонними особливостями виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

У холодну пору року значну частину продуктів уже не виробляють безпосередньо, а постачають зі сховищ. Відповідно, до їхньої кінцевої вартості додаються витрати на зберігання та підтримання необхідних умов.

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Крім того, частину продовольства доводиться імпортувати, що також збільшує витрати та впливає на ціни для кінцевих споживачів.

«Але разом з тим, посилені атаки по енергосистемі України змушують сьогодні як виробників, так і переробників, і ретейл входити в систему альтернативного жилення, яке є наддорогим в цінах на паливо, відповідно, воно буде перекладатися на кінцевого споживача», — зазначив Марчук.

За прогнозом представника Всеукраїнської аграрної ради, протягом осінньо-зимового періоду окремі категорії продуктів можуть подорожчати на 10−20%.

Насамперед зростання вартості очікується в сегменті молочної продукції. Також дорожчатимуть овочі, які потребують тривалого зберігання в спеціально обладнаних приміщеннях.

«Хліб частково ще до кінця року може піднятися до 6−10%», — сказав експерт.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 жовтня 2026, 16:24
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Надо подождать, что по этому поводу в «телеге» напишут южанина и железняк.
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