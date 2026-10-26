Продукти в Україні майже вдвічі дешевші, ніж у ЄС: скільки коштує однаковий кошик у Польщі, Німеччині та Франції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 жовтня 2026, 10:10

Продукти в Україні майже вдвічі дешевші, ніж у ЄС: скільки коштує однаковий кошик у Польщі, Німеччині та Франції

Україна посіла останнє місце в європейському рейтингу цін на продукти, складеному на основі даних Numbeo за середину 2026 року. Про це повідомляє Euronews. Продуктовий індекс країни становить 52,2 пункту за середнього показника ЄС у 100 пунктів. Водночас нижча вартість їжі не означає, що українці можуть дозволити собі більше: їхні доходи значно поступаються європейським.

Україна посіла останнє місце в європейському рейтингу цін на продукти, складеному на основі даних Numbeo за середину 2026 року.
Продукти в Україні майже вдвічі дешевші, ніж у ЄС
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Euronews Business, яке проаналізувало ціни на продукти в різних країнах Європи, найдорожчою виявилася Швейцарія з індексом 189,2. Тобто продукти там коштують приблизно на 89% дорожче, ніж у середньому в ЄС. Український показник майже вдвічі нижчий за середньоєвропейський.

На скільки продукти в Україні дешевші, ніж в інших країнах

Для порівняння журналісти Euronews розрахували вартість кошика з 18 продуктів повсякденного попиту. Кожен товар враховували по одному разу, без зважування відповідно до частоти споживання. Середня вартість такого набору в ЄС становить €69,84.

В Україні аналогічний кошик коштує €36,45, або приблизно на 48% дешевше, ніж у середньому в Євросоюзі.

Для порівняння:

  • Польща: €49,60 — на 36% дорожче, ніж в Україні;

  • Румунія: €45,90 — на 26% дорожче;

  • Німеччина: €75,20 — приблизно вдвічі дорожче;

  • Франція: €87,40 — у 2,4 раза дорожче;

  • Норвегія: €116,10 — приблизно у 3,2 раза дорожче;

  • Швейцарія: €137,90 — майже у 3,8 раза дорожче.

Навіть Молдова, яка має один із найнижчих продуктових індексів у Європі після України, дорожча за цим показником: її індекс становить 57,2 проти українських 52,2 пункту.

Водночас ціни залежать від конкретних товарів. Наприклад, за даними Numbeo, 500-грамова буханка свіжого білого хліба коштує в Данії €3,18, а в Болгарії — €1,02. Різницю формують не лише витрати на виробництво продукту, а й зарплати, оренда, енергія, транспортування та податки.

Чому дешевші продукти не означають вищу доступність

Головне застереження — купівельна спроможність населення. Європейські ціни на продукти вищі, але й доходи в більшості країн ЄС суттєво перевищують українські.

За даними Держстату України, середня номінальна зарплата у 2024 році становила близько $511 на місяць. Для порівняння, середня річна зарплата до оподаткування в ЄС того року сягнула приблизно €39 800, або близько €3 317 на місяць. Це різні за методологією показники, тому їх не можна порівнювати як цілком тотожні величини, але вони демонструють масштаб розриву в номінальних доходах.

Крім того, за даними Eurostat, домогосподарства в ЄС у середньому спрямовують на продукти харчування та безалкогольні напої 13,6% бюджету. У країнах із нижчими доходами ця частка може бути значно більшою. Наприклад, у Румунії, де продуктові ціни найнижчі серед країн ЄС, на харчування припадає 23,1% бюджету домогосподарств.

Отже, дешевший продуктовий кошик не обов’язково робить життя доступнішим. Якщо зарплата нижча, навіть менші витрати на їжу можуть забирати більшу частину сімейного бюджету.

Читайте також: Оселедець подорожчав на 115%, масло — на 91%: які продукти найбільше вдарили по гаманцях українців

Чому продукти в Європі дорожчають

Експерти, опитані Euronews, називають серед основних чинників вартості продуктів витрати на працю, енергію, паливо, логістику, оренду та податки. Вища оплата праці й дорожче обслуговування магазинів частково пояснюють, чому однакові товари в заможніших країнах коштують більше.

Водночас ціни на продукти зростають і через витрати на виробництво та транспортування. За даними Eurostat, у ЄС між серпнем 2021-го та серпнем 2026 року продукти харчування й безалкогольні напої подорожчали на 34%.

Порівняння Numbeo ґрунтується на даних користувачів і не є офіційним статистичним вимірюванням вартості життя. А кошик із 18 товарів не враховує різниці в споживчих звичках і кількості продуктів, які купують родини. Тому ці цифри показують різницю номінальних цін, але не дають повної відповіді на питання, де людям легше забезпечувати себе їжею.

Як ми писали: Де в ЄС найдорожчі продукти, а де найдешевші: скільки коштує однаковий кошик у Франції, Німеччині та Румунії

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
korvin29
korvin29
26 жовтня 2026, 10:15
#
Вы только не показывайте эту статью, кто реально живет в Польше, Испании и странах Балтии).).)
+
+69
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
26 жовтня 2026, 10:29
#
Брехня. На реддіті є класний розділ grocerycosts, де люди викладають фотки покупок їжі з супермаркетів та чеки. Там чудово видно, що за кордоном ціни абсолютно співставимі із нашими. Багато європейців прозрівають із наших цін на овочі та мʼясо, враховуючи розриви у зарплатні.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
26 жовтня 2026, 11:07
#
Ціни нижчі в 2 рази — навіть якщо так, але ж і зарплати нижчі в 4 рази, а пенсії в 10 разів.(((
+
0
252side
252side
26 жовтня 2026, 11:52
#
Якась брехня, яйця мʼясо трохи дорожче все інше ± такі самі
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає edyomina и 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами