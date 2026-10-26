Продукти в Україні майже вдвічі дешевші, ніж у ЄС: скільки коштує однаковий кошик у Польщі, Німеччині та Франції

Україна посіла останнє місце в європейському рейтингу цін на продукти, складеному на основі даних Numbeo за середину 2026 року. Про це повідомляє Euronews. Продуктовий індекс країни становить 52,2 пункту за середнього показника ЄС у 100 пунктів. Водночас нижча вартість їжі не означає, що українці можуть дозволити собі більше: їхні доходи значно поступаються європейським.

Продукти в Україні майже вдвічі дешевші, ніж у ЄС

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За даними Euronews Business, яке проаналізувало ціни на продукти в різних країнах Європи, найдорожчою виявилася Швейцарія з індексом 189,2. Тобто продукти там коштують приблизно на 89% дорожче, ніж у середньому в ЄС. Український показник майже вдвічі нижчий за середньоєвропейський.

На скільки продукти в Україні дешевші, ніж в інших країнах

Для порівняння журналісти Euronews розрахували вартість кошика з 18 продуктів повсякденного попиту. Кожен товар враховували по одному разу, без зважування відповідно до частоти споживання. Середня вартість такого набору в ЄС становить €69,84.

В Україні аналогічний кошик коштує €36,45, або приблизно на 48% дешевше, ніж у середньому в Євросоюзі.

Для порівняння:

Польща: €49,60 — на 36% дорожче, ніж в Україні;

Румунія: €45,90 — на 26% дорожче;

Німеччина: €75,20 — приблизно вдвічі дорожче;

Франція: €87,40 — у 2,4 раза дорожче;

Норвегія: €116,10 — приблизно у 3,2 раза дорожче;

Швейцарія: €137,90 — майже у 3,8 раза дорожче.

Навіть Молдова, яка має один із найнижчих продуктових індексів у Європі після України, дорожча за цим показником: її індекс становить 57,2 проти українських 52,2 пункту.

Водночас ціни залежать від конкретних товарів. Наприклад, за даними Numbeo, 500-грамова буханка свіжого білого хліба коштує в Данії €3,18, а в Болгарії — €1,02. Різницю формують не лише витрати на виробництво продукту, а й зарплати, оренда, енергія, транспортування та податки.

Чому дешевші продукти не означають вищу доступність

Головне застереження — купівельна спроможність населення. Європейські ціни на продукти вищі, але й доходи в більшості країн ЄС суттєво перевищують українські.

За даними Держстату України, середня номінальна зарплата у 2024 році становила близько $511 на місяць. Для порівняння, середня річна зарплата до оподаткування в ЄС того року сягнула приблизно €39 800, або близько €3 317 на місяць. Це різні за методологією показники, тому їх не можна порівнювати як цілком тотожні величини, але вони демонструють масштаб розриву в номінальних доходах.

Крім того, за даними Eurostat, домогосподарства в ЄС у середньому спрямовують на продукти харчування та безалкогольні напої 13,6% бюджету. У країнах із нижчими доходами ця частка може бути значно більшою. Наприклад, у Румунії, де продуктові ціни найнижчі серед країн ЄС, на харчування припадає 23,1% бюджету домогосподарств.

Отже, дешевший продуктовий кошик не обов’язково робить життя доступнішим. Якщо зарплата нижча, навіть менші витрати на їжу можуть забирати більшу частину сімейного бюджету.

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Чому продукти в Європі дорожчають

Експерти, опитані Euronews, називають серед основних чинників вартості продуктів витрати на працю, енергію, паливо, логістику, оренду та податки. Вища оплата праці й дорожче обслуговування магазинів частково пояснюють, чому однакові товари в заможніших країнах коштують більше.

Водночас ціни на продукти зростають і через витрати на виробництво та транспортування. За даними Eurostat, у ЄС між серпнем 2021-го та серпнем 2026 року продукти харчування й безалкогольні напої подорожчали на 34%.

Порівняння Numbeo ґрунтується на даних користувачів і не є офіційним статистичним вимірюванням вартості життя. А кошик із 18 товарів не враховує різниці в споживчих звичках і кількості продуктів, які купують родини. Тому ці цифри показують різницю номінальних цін, але не дають повної відповіді на питання, де людям легше забезпечувати себе їжею.

Як ми писали: Де в ЄС найдорожчі продукти, а де найдешевші: скільки коштує однаковий кошик у Франції, Німеччині та Румунії

