Binance зробила заяву про попередні результати розслідування інциденту безпеки та повне відшкодування збитків

«Попередні результати розслідування Binance вказують на те, що інцидент безпеки міг бути пов’язаний із компрометацією ноутбука DevOps-інженера, унаслідок чого зловмисник отримав доступ до сервісного контейнера та зміг ініціювати несанкціоновані транзакції з виведення коштів. Наразі не виявлено свідчень витоку приватних ключів гаманців. Після завершення розслідування та повної перевірки всіх фактів ми опублікуємо докладний технічний звіт про інцидент», — заявляють у Binance.

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За попередньою оцінкою, загальна сума збитків становить близько 6,3 млрд доларів США. Спільно з партнерами у блокчейн-індустрії ми вжили заходів для замороження активів, пов’язаних з інцидентом. Наразі в блокчейні заморожено активи на суму близько 3 млрд доларів США.



Binance повністю відшкодує всі збитки за рахунок фонду SAFU та власних коштів компанії. Кошти користувачів у безпеці. Інцидент не вплинув на внесення депозитів: ці операції здійснюються у звичному режимі. Після завершення заходів з усунення наслідків інциденту ми також опублікуємо оновлений звіт про підтвердження резервів (Proof of Reserves).

Binance невідкладно вжила таких запобіжних заходів:

— Тимчасово призупинила виведення коштів на час комплексного перегляду системи безпеки сервісу виведення коштів і пов’язаних із ним адрес.

— Відкликала авторизацію адреси, пов’язаної з інцидентом.

— Залучила правоохоронні органи та партнерів у сфері блокчейн-аналітики для відстеження руху коштів і забезпечення їх повернення.



«Наші команди працюють цілодобово, щоб забезпечити безпечне й комплексне усунення наслідків інциденту. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами для встановлення осіб зловмисників і притягнення їх до відповідальності», — йдеться в офіційній заяві Binance.

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