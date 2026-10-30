Корецький запевнив у повному фінансуванні армії та назвав термін закриття жовтневих платежів

Кабінет Міністрів України запевняє, що грошей на фінансування Сил оборони вистачить, а всі виплати війську буде здійснено у повному обсязі. Про це 30 жовтня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Інтерфакс-Україна. Заява пролунала після того, як уряд тимчасово призупинив частину регіональних платежів через розрив ліквідності. Корецький також повідомив, що виплати за вересень уже провели повністю. Натомість завершити розрахунки за жовтень планують протягом кількох днів.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький запевнив, що фінансування Сил оборони забезпечене в повному обсязі, а загрози затримки виплат війську немає. Фото: t.me/Koretskyi_official

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Грошей вистачить у повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється», — заявив прем'єр-міністр.

Він запевнив, що всі передбачені видатки на військо будуть профінансовані.

«Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки», — наголосив Корецький.

Окремо глава уряду прокоментував затримку частини регіональних платежів. За його словами, вона виникла через тимчасовий розрив ліквідності, через який частину виплат довелося призупинити.

Вересневі платежі вже провели в повному обсязі. Розрахунки за жовтень уряд планує завершити найближчими днями.

«За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли», — повідомив прем'єр.

Нагадаємо

У межах перегляду бюджету на наступний рік пропонують підвищити грошове забезпечення військових на 20% і спрямувати на це 200 млрд грн. Народний депутат Ярослав Железняк розповів 11 жовтня у Telegram, що виплати можуть фінансуватися першочергово, а кошти на них не можна буде використовувати для інших потреб.