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30 жовтня 2026, 11:45

Корецький запевнив у повному фінансуванні армії та назвав термін закриття жовтневих платежів

Кабінет Міністрів України запевняє, що грошей на фінансування Сил оборони вистачить, а всі виплати війську буде здійснено у повному обсязі. Про це 30 жовтня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Інтерфакс-Україна. Заява пролунала після того, як уряд тимчасово призупинив частину регіональних платежів через розрив ліквідності. Корецький також повідомив, що виплати за вересень уже провели повністю. Натомість завершити розрахунки за жовтень планують протягом кількох днів.

Кабінет Міністрів України запевняє, що грошей на фінансування Сил оборони вистачить, а всі виплати війську буде здійснено у повному обсязі.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький запевнив, що фінансування Сил оборони забезпечене в повному обсязі, а загрози затримки виплат війську немає. Фото: t.me/Koretskyi_official
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«Грошей вистачить у повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється», — заявив прем'єр-міністр.

Він запевнив, що всі передбачені видатки на військо будуть профінансовані.

«Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки», — наголосив Корецький.

Окремо глава уряду прокоментував затримку частини регіональних платежів. За його словами, вона виникла через тимчасовий розрив ліквідності, через який частину виплат довелося призупинити.

Вересневі платежі вже провели в повному обсязі. Розрахунки за жовтень уряд планує завершити найближчими днями.

«За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли», — повідомив прем'єр.

Нагадаємо

У межах перегляду бюджету на наступний рік пропонують підвищити грошове забезпечення військових на 20% і спрямувати на це 200 млрд грн. Народний депутат Ярослав Железняк розповів 11 жовтня у Telegram, що виплати можуть фінансуватися першочергово, а кошти на них не можна буде використовувати для інших потреб.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Skeptik777
Skeptik777
30 жовтня 2026, 12:17
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Скільки разів за 5 років Корецькому індексували зарплату? А безправним жодного разу.
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0
Skeptik777
Skeptik777
30 жовтня 2026, 12:19
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Я розумію, що війна, грошей мало… то має бути однакова індексація всім… 5% мало, але і армії і мєнтам і вчителям. Бо у нас війна окремо, а граждань окремо. Нема грошей, тримай значок і служи, дурачок. На граджані все добре, крім відключення світла. А це харить багатьох УБДешників.
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