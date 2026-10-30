Податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам майже 11 млрд грн: де сплатили найбільше

За січень — вересень 2026 року місцеві бюджети отримали майже 11 млрд грн податку на нерухомість. Це на 15,6%, або приблизно на 1,5 млрд грн, більше, ніж за дев'ять місяців минулого року. Такі дані Державної податкової служби цитує народна депутатка Ніна Южаніна.

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Найбільші надходження забезпечили чотири регіони:

Київ — 2,3 млрд грн;

Київська область — 1,2 млрд грн;

Львівська область — 1,1 млрд грн;

Одеська область — 1 млрд грн.

Однак зростання загальної суми надходжень ще не пояснює, за рахунок чого місцеві бюджети отримали більше коштів: збільшення кількості платників, зміни ставок, появи нових об'єктів оподаткування чи погашення заборгованості.

Скільки податку сплатили власники нерухомості

На цю різницю звернула увагу народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, у першому півріччі ДПС повідомляла про понад 500 тис платників податку на нерухомість.

Водночас за дев'ять місяців лише фізичні особи в Києві сплатили 928,4 млн грн. Це на 41% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Депутатка звертає увагу, що для повнішої оцінки ситуації податкова служба мала б оприлюднити додаткову статистику. Зокрема, скільки саме фізичних осіб фактично сплатили податок за дев'ять місяців і як змінилася їхня кількість порівняно з минулим роком.

Також важливо знати загальну суму податкового боргу з цього платежу та його динаміку. Ще один показник — скільки додаткових надходжень забезпечили нові об'єкти нерухомості, перегляд ставок і погашення заборгованості за попередні роки.

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Чому важливо знати причини зростання надходжень

Податок на нерухомість є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів. Його сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об'єкта перевищує встановлені Податковим кодексом пільгові межі та немає інших підстав для звільнення від оподаткування.

Зростання надходжень на 15,6% саме по собі не означає, що кількість платників збільшилася на таку саму величину або що українці стали платити більше за кожен об'єкт. На загальну суму впливають різні чинники: кількість оподатковуваних об'єктів, місцеві ставки, площа нерухомості, своєчасність сплати та погашення старих боргів.

Тому без детальнішої статистики ДПС складно визначити, що саме забезпечило приріст майже на 1,5 млрд грн і наскільки він є результатом розширення податкової бази, а наскільки — кращого стягнення вже нарахованих платежів.

Як ми писали: Податок на нерухомість за пів року приніс до місцевих бюджетів 5,5 млрд грн



