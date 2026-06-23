За січень-травень 2026 року власники нерухомості сплатили 5,5 млрд грн податку на майно — на 12,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 4,9 млрд грн. Про це повідомляє сайт ДПС України.
Податок на нерухомість за пів року приніс до місцевих бюджетів 5,5 млрд грн
Усі зібрані кошти залишаються в місцевих бюджетах — громади витрачають їх на відновлення інфраструктури, комунальні служби та соціальні потреби.
Найбільше грошей надійшло з чотирьох регіонів:
- Київ — 1,1 млрд грн
- Київська область — 612,8 млн грн
- Дніпропетровська область — 564,8 млн грн
- Львівська область — 539,5 млн грн
Перевірити нараховану суму податку можна в електронному кабінеті на сайті ДПС або через застосунок «Моя податкова». Якщо цифра здається неправильною — варто звернутися до Центру обслуговування платників для звірки.
Розрахувати орієнтовну суму заздалегідь можна за допомогою онлайн-калькулятора на сайті податкової: tax.gov.ua/calculator/realty.
Нагадуємо, що з моменту отримання повідомлення на оплату податка на нерухомість (ППР) власник має 60 днів, щоб зробити оплату. Більше дізнайтеся з нашої статті «Податок на нерухомість: що робити, якщо отримали повідомлення від ДПС»
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