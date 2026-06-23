Податок на нерухомість за пів року приніс до місцевих бюджетів 5,5 млрд грн

Усі зібрані кошти залишаються в місцевих бюджетах — громади витрачають їх на відновлення інфраструктури, комунальні служби та соціальні потреби.

Найбільше грошей надійшло з чотирьох регіонів:

Київ — 1,1 млрд грн

Київська область — 612,8 млн грн

Дніпропетровська область — 564,8 млн грн

Львівська область — 539,5 млн грн

Перевірити нараховану суму податку можна в електронному кабінеті на сайті ДПС або через застосунок «Моя податкова». Якщо цифра здається неправильною — варто звернутися до Центру обслуговування платників для звірки.

Розрахувати орієнтовну суму заздалегідь можна за допомогою онлайн-калькулятора на сайті податкової: tax.gov.ua/calculator/realty.