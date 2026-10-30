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30 жовтня 2026, 9:30

Паперові акцизні марки залишаться ще на вісім місяців: чому уряд переніс запуск еАкцизу

Повноцінний запуск системи еАкциз в Україні перенесли ще на вісім місяців — із 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року. Відповідні зміни Кабінет Міністрів затвердив постановою для приведення урядових актів у відповідність до закону № 5013-IX. Документ набирає чинності 1 листопада 2026 року.

Повноцінний запуск системи еАкциз в Україні перенесли ще на вісім місяців — із 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.
еАкциз перенесуть на 2027 рік
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До кінця червня наступного року система працюватиме в тестовому режимі, а виробники, імпортери та продавці алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет зможуть користуватися паперовими акцизними марками.

Що зміниться для бізнесу

Уряд встановив новий графік переходу на електронне маркування підакцизної продукції:

  • 1 липня 2027 року — початок обов'язкового використання електронної системи та електронних акцизних марок;

  • до 30 червня 2027 року включно — робота системи в тестовому режимі;

  • до 1 липня 2027 року — можливість замовляти та використовувати паперові акцизні марки за чинними правилами;

  • 1 січня 2028 року — новий граничний термін повернення паперових марок продавцю.

Отже, з 1 листопада 2026 року бізнесу не доведеться переходити на електронні марки. Виробництво, імпорт та продаж продукції продовжаться за чинними правилами маркування.

Чому еАкциз знову перенесли

Спочатку повноцінний запуск еАкцизу планували на 1 січня 2026 року. Однак наприкінці 2025 року парламент переніс його на 1 листопада 2026-го, щоб дати бізнесу більше часу на підготовку та тестування системи.

Тепер відтермінування пояснюють необхідністю завершити технічне налаштування електронної системи, адаптувати IT-інфраструктуру виробників та імпортерів, налаштувати касове й облікове обладнання та інтегрувати його з державною платформою.

Водночас питання технічної готовності системи порушували й раніше. У серпні 2026 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв про ризик зриву запуску 1 листопада. За його словами, під час спілкування з бізнесом з'ясувалося, що програмне забезпечення для тестування надали не повністю або воно працювало неналежним чином.

Міністерство цифрової трансформації тоді запевняло, що разом із Мін'юстом, ДПС і Держмитслужбою працює за встановленим графіком і має передумови для запуску системи вчасно.

Таким чином, нинішнє перенесення пов'язане не лише з необхідністю підготувати підприємства, а й із потребою забезпечити належну роботу самої електронної системи до переходу на обов'язкове використання.

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Що таке еАкциз і навіщо його запроваджують

ЕАкциз — це електронна система маркування та простежуваності обігу алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Вона має замінити традиційні паперові акцизні марки електронними з унікальним ідентифікатором та DataMatrix-кодом.

Завдяки цифровому маркуванню держава зможе відстежувати шлях підакцизної продукції від виробника або імпортера до кінцевого продавця. Покупці також зможуть перевіряти легальність товару за допомогою коду.

Система має допомогти боротися з нелегальним виробництвом і продажем алкоголю та тютюну, виявляти підроблену продукцію й посилити контроль за сплатою акцизного податку.

Проте для повноцінного запуску потрібно, щоб до системи були готові не лише державні органи, а й виробники, імпортери, дистриб'ютори та роздрібні продавці. Саме тому перехід на електронне маркування знову відклали.

Як ми писали: Боротьба з контрафактом затримується: коли запрацює еАкциз і що зміниться для покупців та бізнесу

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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