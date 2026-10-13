Боротьба з контрафактом затримується: коли запрацює еАкциз і що зміниться для покупців та бізнесу

Верховна Рада перенесла обов’язковий запуск системи «еАкциз» із 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року. Як повідомляє Інтерфакс Україна, причина відтермінування — система ще потребує тестування, технічного налаштування та інтеграції з обліковими програмами бізнесу.

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Чому запуск еАкцизу відклали

Головна причина — ризик запуску системи, яка ще не готова стабільно працювати в масштабах усієї галузі.

Нові правила стосуватимуться не лише виробників та імпортерів алкоголю й тютюнової продукції, а й дистриб’юторів, логістичних компаній і роздрібних продавців. Кожному учаснику потрібно налаштувати власні інформаційні системи, перевірити обмін даними з державним сервісом, адаптувати виробничі та логістичні процеси й навчити персонал.

Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба підтримали перенесення, щоб учасники ринку встигли пройти повноцінне тестування. За позицією ДПС, система має працювати стабільно, не переривати адміністрування акцизного податку та не створювати ризиків для надходжень до державного бюджету.

Водночас народна депутатка Ніна Южаніна критикувала органи влади за затримки з підготовкою до реформи. За її словами, Кабмін мав шість місяців на ухвалення підзаконних актів, але витратив на це 16 місяців. Через затримки з нормативною базою та готовністю програмного забезпечення система не встигла підготуватися до запланованого запуску.

Проблеми виникли й у бізнесу. Компанії попереджали, що невизначеність щодо дати переходу ускладнює планування виробництва та замовлення акцизних марок на листопад. За оцінками учасників ринку, це могло призвести до недонадходження близько 6,5 млрд грн до бюджету. Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев також наголошував на ризику бюджетних втрат у разі зриву переходу на нову систему.

Що таке еАкциз і як він працюватиме

Зараз легальність алкоголю та тютюнових виробів підтверджують, зокрема, паперовими акцизними марками. Нова система має перевести цей механізм у цифровий формат.

На кожну одиницю продукції наноситимуть електронну акцизну марку з унікальним кодом. За ним система зможе ідентифікувати товар і пов’язати його з інформацією про виробництво або імпорт та подальший рух у ланцюгу постачання.

Простими словами, еАкциз має дати державі змогу бачити, звідки взявся конкретний товар і чи легально він потрапив у продаж. Якщо код відсутній у системі, підроблений або використаний повторно, це може стати ознакою порушення.

Електронна простежуваність потрібна для кількох завдань:

Боротьба з контрафактом. Система допомагатиме виявляти нелегальні товари та підроблені акцизні марки.

Контроль руху продукції. Держава зможе відстежувати переміщення алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет між учасниками ринку.

Контроль сплати акцизу. Електронні дані дадуть змогу точніше зіставляти обсяги виробництва, імпорту й реалізації з податковими зобов’язаннями.

Рівніші умови конкуренції. Легальні виробники та продавці матимуть менше конкурентів, які працюють у тіні й уникають сплати податків.

Мета реформи — не запровадити новий податок, а зробити прозорішим облік продукції, яка вже оподатковується акцизом. У перспективі це має допомогти зменшити частку нелегального ринку та збільшити надходження до бюджету.

Що зміниться для покупців і бізнесу

Для споживачів головна очікувана зміна — більше можливостей перевірити легальність маркованої продукції. Для цього потрібні не лише електронні коди, а й належна робота державної системи та відповідних інструментів перевірки. Електронна марка сама по собі не гарантує якості товару, але має допомогти підтвердити його походження та легальність обігу.

Для виробників, імпортерів і продавців перехід означатиме нові вимоги до маркування, обліку та передавання інформації про рух продукції. Саме тому їм потрібен час, щоб налаштувати програмне забезпечення й перевірити весь процес — від отримання електронної марки до продажу товару.

За даними Мінцифри, тестове середовище вже дає змогу інтегрувати облікові системи компаній з еАкцизом. Під час тестування беруть участь, зокрема, JTI, DLS та мережа «ЛотОК». Водночас повноцінний запуск охоплюватиме всю алкогольну й тютюнову галузі, а також дистриб’юторів і роздрібну торгівлю.

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Коли запрацюють нові правила

Обов’язкове застосування еАкцизу перенесли на 1 липня 2027 року. До цієї дати мають завершити тестування, інтеграцію систем учасників ринку та налаштування цифрових процесів.

Отже, відтермінування пояснюють необхідністю підготувати систему й бізнес до масштабного переходу без перебоїв у постачанні легальної продукції та податкових надходженнях. Водночас затримка означає, що повноцінна цифрова простежуваність алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет запрацює пізніше, ніж планувалося спочатку.

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