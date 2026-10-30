Долар побив історичний рекорд: чи буде новий стрибок курсу? (відео)

Що буде з курсом долара та євро в Україні з 27 жовтня по 4 листопада 2026 року?

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Долар побив рекорд, наприкінці жовтня на валютний ринок одночасно впливатимуть рішення ФРС США, ЄЦБ та НБУ, наближення проміжних виборів у США, геополітична напруга на Близькому Сході й високі ціни на нафту.

В Україні ситуацію ускладнюють завершення місяця, зростання попиту на валюту, початок опалювального сезону та потреба в імпорті енергоносіїв.

Чи наблизиться долар до 46,50 грн, а євро — до 52 грн?

Як рішення центробанків вплинуть на гривню?

І чого чекати від цін на золото, срібло та нафту?

Відповіді та детальний прогноз — у новому випуску.