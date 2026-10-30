Що буде з курсом долара та євро в Україні з 27 жовтня по 4 листопада 2026 року?
30 жовтня 2026, 13:10
Долар побив історичний рекорд: чи буде новий стрибок курсу? (відео)
Долар побив рекорд, наприкінці жовтня на валютний ринок одночасно впливатимуть рішення ФРС США, ЄЦБ та НБУ, наближення проміжних виборів у США, геополітична напруга на Близькому Сході й високі ціни на нафту.
В Україні ситуацію ускладнюють завершення місяця, зростання попиту на валюту, початок опалювального сезону та потреба в імпорті енергоносіїв.
- Чи наблизиться долар до 46,50 грн, а євро — до 52 грн?
- Як рішення центробанків вплинуть на гривню?
- І чого чекати від цін на золото, срібло та нафту?
Відповіді та детальний прогноз — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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