До 1,4 млн грн за укриття: підприємці просять Кабмін дати ще п’ять місяців

Український бізнес просить уряд продовжити перехідний період для облаштування укриттів ще на п’ять місяців — до 4 травня 2027 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нинішній термін спливає вже 4 грудня 2026 року. Влада обговорює з бізнес-асоціаціями зміни до правил роботи під час повітряних тривог, зокрема можливість користуватися спільними укриттями та спрощення вимог до безпечних просторів.

Підприємці просять Кабмін перенести вступ в дію правила про укриття

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Коли бізнес мав облаштувати укриття

4 вересня 2026 року уряд запровадив нові правила роботи підприємств під час повітряних тривог. Вони передбачають два рівні загрози:

Жовтий — загроза атаки дронів. Бізнес може продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки та забезпечення доступу до укриття або безпечного простору.

Червоний — ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Передбачено припинення роботи та перехід людей в укриття.

Для підприємств, які не мають укриттів, встановили тримісячний перехідний період — до 4 грудня. До цього часу вони можуть продовжувати працювати під час жовтого рівня загрози за погодженням із трудовим колективом.

При цьому бізнесу не обов’язково будувати повноцінне окреме укриття. Правила допускають використання тимчасових або постійних укриттів, споруд подвійного призначення та належно облаштованих безпечних просторів.

Чому підприємці просять відкласти вимоги

За оцінкою Спілки українських підприємців (СУП), частина підприємств не встигає підготуватися до встановленого терміну. Серед причин — нестача доступних укриттів, тривале виготовлення та монтаж захисних конструкцій, складні процедури погодження й обліку, а також труднощі з облаштуванням приміщень, які орендує бізнес.

Окрема проблема — вартість мобільних укриттів. За даними, наведеними бізнес-спілкою, ціни на окремі конструкції зросли приблизно з 600−800 тис. грн до 1,2−1,4 млн грн. Крім того, виробники та монтажники мають черги на виконання замовлень.

Якщо вимоги не змінять, малі магазини, аптеки, кафе, автозаправні станції та інші підприємства можуть зіткнутися з ризиком вимушеного припинення роботи під час жовтого рівня загрози.

Що ще пропонують змінити

Окрім продовження перехідного періоду до 4 травня 2027 року, СУП пропонує:

Дозволити спільні укриття. Підприємства мають отримати можливість користуватися державними, комунальними або іншими доступними укриттями, якщо там достатньо місць і дотримано вимог щодо відстані.

Зробити вимоги пропорційними. Під час визначення необхідних заходів безпеки враховувати кількість працівників і відвідувачів, специфіку діяльності та доступність укриттів.

Спростити оформлення мобільних укриттів. Зокрема, передбачити цифрове подання документів і зрозумілі строки погодження.

Запровадити фінансову підтримку. Йдеться про гранти, часткову компенсацію витрат, співфінансування з місцевих бюджетів, пільгові кредити або податкові стимули.

Уточнити алгоритми дій під час тривог. Бізнес просить встановити єдині зрозумілі правила оповіщення, евакуації та інформування працівників і відвідувачів.



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Чи перенесуть дедлайн

Наразі йдеться про пропозиції бізнесу та обговорення можливих змін, а не про вже затверджене відтермінування. Для перенесення терміну уряд має внести відповідні зміни до постанови № 1092.

Отже, поки що підприємцям варто орієнтуватися на чинний дедлайн — 4 грудня 2026 року. Якщо уряд погодить пропозицію СУП, перехідний період продовжать до 4 травня 2027 року, а правила використання спільних укриттів і облаштування безпечних просторів можуть додатково уточнити.

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