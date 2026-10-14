Укриття чи безпечний простір: що бізнес має облаштувати до 4 грудня

Нові правила роботи підприємств під час загрози російських атак: до 4 грудня 2026 року компанії без укриттів мають визначити, як захистити працівників і відвідувачів під час жовтого рівня загрози. Водночас бізнесу не обов’язково будувати окрему захисну споруду — передбачена й інша можливість. Про це пише Мінекономіки.

Нові правила роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози: що потрібно зробити до 4 грудня

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4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка визначає порядок роботи підприємств у разі оголошення жовтого рівня загрози. Для компаній, які не мають укриттів, передбачили тримісячний перехідний період — до 4 грудня 2026 року.

У цей час такі підприємства можуть продовжувати працювати у звичайному режимі та підготувати рішення для безпеки працівників і відвідувачів, пише Міністерство економіки та довкілля України.

Нові вимоги не означають, що кожне підприємство має будувати окреме укриття.



«У передбачених законодавством випадках підприємство може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі», — зазначає міністерство, посилаючись на постанову Кабміну № 1128.

Такий варіант може допомогти малому та середньому бізнесу швидше адаптувати приміщення до нових вимог без необхідності облаштовувати повноцінну захисну споруду.

Підприємствам потрібно оцінити особливості своїх приміщень і визначити, яке рішення відповідає вимогам законодавства. За потреби до 4 грудня вони мають облаштувати укриття або безпечний простір.

Водночас підприємства, які вже мають захисну споруду, постійне чи тимчасове укриття або розташовані у спорудах подвійного призначення, можуть продовжувати працювати у звичайному режимі під час жовтого рівня загрози.