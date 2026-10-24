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24 жовтня 2026, 12:33

Закрити кав’ярню чи витратити останні гроші на укриття: малий бізнес просить Кабмін змінити правила

Підприємці закликають уряд переглянути вимоги до укриттів і безпечних просторів для бізнесу. Як повідомляє Судово-юридична газета, у петиції № 41/011165−26еп вони просять продовжити перехідний період, дозволити користуватися найближчими придатними укриттями та запровадити фінансову допомогу для закладів, які не можуть самостійно оплатити переобладнання приміщень.

Підприємці закликають уряд переглянути вимоги до укриттів і безпечних просторів для бізнесу.
Малий бізнес просить Кабмін змінити правила про укриття
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Нові правила, передбачені постановою Кабміну № 1092, передбачають, що кожен заклад після 4 грудня повинен мати окреме повноцінне укриття або безпечний простір безпосередньо в будівлі. Але підприємці вважають, що частина вимог буде технічно або фінансово нездійсненною для малого бізнесу.

Чому підприємствам складно облаштувати безпечні простори

Для виконання вимог недостатньо просто виділити кімнату без вікон. Рівень захисту залежить від конструкції будівлі, характеристик стін і перекриттів, розташування приміщення та інших технічних параметрів.

Невеликі кав’ярні, магазини й салони краси часто не мають підвалів або кімнат, які відповідають необхідним критеріям. Перебудова може потребувати значних коштів, а в деяких будівлях облаштувати належний простір узагалі неможливо.

Проблема особливо гостра для орендарів. Вони не завжди мають право самостійно змінювати конструкції, переобладнувати підвали чи проводити капітальні роботи.

Витрати на переобладнання також лягають на бізнес, який і без того сплачує оренду, комунальні послуги та зарплати. Якщо ж приміщення не відповідає технічним вимогам, навіть готовність підприємця вкладати гроші не гарантує результату.

Яких змін вимагають підприємці

Автори петиції пропонують переглянути правила за кількома напрямами:

  • Диференціювати вимоги залежно від площі приміщення, кількості людей, поверху та конструктивних особливостей будівлі.

  • Продовжити перехідний період для підприємств, які об'єктивно не можуть підготуватися до 4 грудня.

  • Дозволити альтернативу у вигляді найближчого придатного укриття, якщо воно доступне для працівників і відвідувачів та забезпечує належний захист.

  • Встановити єдині технічні критерії, щоб бізнес заздалегідь розумів, які роботи необхідні.

  • Запровадити фінансову підтримку — компенсації, пільгові програми або гранти на переобладнання.

  • Розмежувати відповідальність власників нерухомості й орендарів та не застосовувати санкції, якщо виконати вимоги об'єктивно неможливо, а доступних заходів безпеки вжито.

Підприємці також закликають уряд провести консультації з бізнесом і фахівцями з цивільного захисту.

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Чому бізнес побоюється закриттів

Якщо підприємство не має укриття або не може облаштувати безпечний простір, це може обмежити його роботу під час відповідного рівня загрози. Навіть тимчасове припинення діяльності означає втрату виторгу, тоді як частина постійних витрат зберігається.

Є розрахунки, що до весни роботу можуть тимчасово призупинити до 20% закладів громадського харчування.

Автори петиції наголошують, що вони не вимагають відмовитися від безпеки, а закликають зробити правила реалістичними для малого бізнесу. На їхню думку, потрібні зрозумілі технічні критерії, достатній час, фінансова допомога та чіткий розподіл відповідальності.

Як ми писали: Укриття чи безпечний простір: що бізнес має облаштувати до 4 грудня



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Iryna777777
Iryna777777
24 жовтня 2026, 13:08
#
Звичайно закривайте і їдьте з цього дурдому, хай корецький сам варить каву міндічу
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
24 жовтня 2026, 13:26
#
Це ти спеціально пару місяців зареєструвалася, щоб всяку дурню писати? По суті нема чого сказати?
+
0
BigBend
BigBend
24 жовтня 2026, 13:36
#
То черговий руснявий бот. «Іріна» в одному зі своїх коментарів написав «Я б сказав це декомунізація»…
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
24 жовтня 2026, 13:30
#
Ходити в укриття має бути добровільним, як і працювати під час тривоги. Всі дорослі люди. Немає укриття в цьому кафе, йди в інше. Або йди в інше укриття… або просто йди геть. Якщо підприємець ризикує і працює, покупець ризикує п'є каву під час тривоги, то їхні проблеми. Але і плакати, що убило в кафе, дайте грошей тоді вже не можна…
+
0
JWT
JWT
24 жовтня 2026, 15:57
#
Проблема в тому, що зараз це не добровільно. Власники бізнесу проти закриття під час тривоги, бо це збитки. Не подобається? Є ті, хто буде не проти. Пасивно агресивна позиція.
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