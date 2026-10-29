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29 жовтня 2026, 16:20

Пенсійний фонд має виплатити вдові понад 174 тис грн боргу: Верховний Суд пояснив, чому смерть пенсіонера не скасовує виплату

Пенсійний фонд України не може відмовляти у виплаті пенсійної заборгованості через смерть пенсіонера та відсутність бюджетного фінансування, якщо право на ці кошти підтверджене судом. Такий висновок зробив Верховний Суд у справі вдови колишнього військовослужбовця, якій Пенсійний фонд заборгував 174 349,10 грн. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Пенсійний фонд України не може відмовляти у виплаті пенсійної заборгованості через смерть пенсіонера та відсутність бюджетного фінансування, якщо право на ці кошти підтверджене судом.
Як родичам отримати недоотриману пенсію
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Як виник борг перед пенсіонером

За життя чоловік домагався перерахунку військової пенсії на підставі довідки Служби безпеки України. Він вимагав збільшити основний розмір пенсії з 70% до 90% грошового забезпечення та виплатити належне підвищення.

У березні 2021 року суд задовольнив його вимоги. Однак пенсіонер помер 16 березня того самого року, ще до набрання судовим рішенням законної сили. Воно набрало чинності 12 травня 2021 року.

Пенсійний фонд мав провести перерахунок, але кошти вдові не виплатив. У відповіді відомство зазначило, що заборгованість у розмірі 174 349,10 грн буде виплачена за наявності фінансування та з урахуванням черговості виконання судових рішень.

Після смерті чоловіка дружина прийняла спадщину та звернулася до суду, щоб отримати належні йому кошти.

Чому Пенсійний фонд програв справу

Спочатку Волочиський районний суд Хмельницької області відмовив удові у стягненні боргу. Однак апеляційний суд скасував це рішення та постановив стягнути з Пенсійного фонду всю суму — 174 349,10 грн.

Пенсійний фонд подав касаційну скаргу. Серед аргументів відомства були відсутність фінансування та особливі правила виплати пенсій колишнім військовослужбовцям.

Верховний Суд ці аргументи не прийняв. Суд наголосив, що відсутність бюджетних коштів не припиняє обов’язку державного органу виплатити заборгованість. Інакше Пенсійний фонд міг би фактично позбавити людину належних їй грошей через невиконання власних зобов’язань.

Суд також розмежував особисте право пенсіонера на перерахунок пенсії та право на отримання коштів, які йому належали. Якщо право на виплату підтверджене судовим рішенням, смерть людини та затримка виконання рішення самі по собі не позбавляють її правонаступників можливості отримати заборгованість.

Читайте також: Пенсіонерам почали нараховувати нові доплати: скільки можна отримати з 1 жовтня

Як родичам отримати недоотриману пенсію

Загальний порядок виплати пенсії, яку людина не встигла отримати за життя, визначає стаття 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». За роз’ясненням Пенсійного фонду, члени сім'ї мають звернутися по належні кошти протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

Якщо за виплатою ніхто не звернувся у встановлений строк або немає членів сім'ї, які мають на неї право, кошти за передбачених законом умов можуть увійти до складу спадщини.

Для вдови з цієї справи вирішальним стало те, що пенсійна заборгованість виникла через невиконання рішення суду про перерахунок виплат. Верховний Суд підтвердив: державний орган не може уникнути такого зобов’язання лише через смерть пенсіонера чи посилання на брак фінансування.

Водночас право на виплату залежить від обставин конкретної справи, виду пенсії та дотримання передбаченої законом процедури.

Як ми писали: Виграли суд за пенсію, але не отримали всіх грошей: у Раді хочуть змінити правила виплат

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
29 жовтня 2026, 16:50
#
Нема тіла — нема діла.
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