Виграли суд за пенсію, але не отримали всіх грошей: у Раді хочуть змінити правила виплат

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт № 16171 , який пропонує повністю виплачувати щомісяця пенсії, призначені або перераховані за рішеннями судів, а заборгованість за минулі роки обліковувати окремо. Ініціатива має захистити пенсіонерів, які виграли суди, але не завжди отримують належні їм кошти в повному обсязі, повідомив 21 жовтня голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев .

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Законопроєкт пропонує розділити поточні пенсійні виплати та борги за минулі роки. Пенсію, призначену або перераховану за рішенням суду, планують виплачувати щомісяця в повному обсязі. Заборгованість за попередні роки пропонують обліковувати окремо й погашати в установленому порядку.

Як пояснив Гетманцев, ініціатива стосується людей, які роками працювали та сплачували внески, але були змушені звертатися до суду, щоб домогтися належної пенсії. Навіть після перемоги в суді вони не завжди отримують усю суму. За словами депутата, для пенсіонерів ці кошти можуть бути необхідними для придбання ліків та оплати комунальних послуг.

Гетманцев наголосив, що реєстрація законопроєкту має стати кроком до реального виконання судових рішень. Наразі йдеться про законодавчу ініціативу, а не про вже запроваджені зміни до порядку виплати пенсій.

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Раніше голова податкового комітету також порушував питання прозорості пенсійної системи. Він звертав увагу на те, що кінцевий розмір пенсії залежить не лише від страхового стажу та внесків, а й від різних доплат, надбавок і компенсацій. На його думку, пенсійна реформа має зробити систему зрозумілішою та посилити зв’язок між сплаченими внесками й розміром виплат.

У серпні Гетманцев повідомляв про набрання чинності законом щодо підтвердження страхового стажу. Документ передбачає використання даних державних електронних реєстрів для підтвердження стажу, а також зарахування окремих періодів роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив страхові внески, але подав необхідну звітність. Водночас для повноцінного застосування цих норм уряд мав затвердити відповідні зміни до порядку підтвердження стажу. У своєму повідомленні депутат зазначав, що на той момент цього ще не зробили.