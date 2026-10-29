Great Wall Motor повертається на ринок Європи: у Болгарії випускатимуть до 50 тисяч машин на рік

Як повідомляє Reuters, китайський автовиробник Great Wall Motor (GWM) створює свою першу виробничу базу в Європі — завод поблизу болгарського міста Ловеч. Серійне виробництво планують розпочати у першому кварталі 2027 року, а проєктна потужність підприємства становитиме до 50 тис автомобілів на рік.

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Компанія реалізує проєкт спільно з місцевим партнером Bulgarian Automotive Industry, який експлуатує завод у Баховиці неподалік Ловеча. Фінансові параметри угоди сторони не розкрили.

Цікаво, що завод у Баховиці — не новий майданчик для Great Wall Motor. У 2012 році тут уже запустили спільне виробництво китайської компанії та болгарської Litex Motors. На підприємстві збирали компактний хетчбек Voleex C10, позашляховик Hover H5 і пікап Steed 5. Однак проєкт не виправдав очікувань: виробництво автомобілів зупинили в січні 2016 року, а у 2017 році оператор Litex Motors розпочав процедуру банкрутства. Тепер GWM планує відновити роботу майданчика, зробивши першою моделлю нового етапу електричний кросовер Ora 5.

На початковому етапі виробництво працюватиме за схемою SKD: до Болгарії завозитимуть частково зібрані машинокомплекти, з яких на місці складатимуть готові автомобілі. Водночас компанія заявила, що частину комплектувальних локалізують від самого початку. Надалі GWM планує розширювати виробництво на інші силові установки та моделі.

Навіщо китайському автовиробнику завод у Європі

Розміщення виробництва в ЄС може допомогти GWM зміцнити позиції на європейському ринку та зменшити вплив імпортних мит. Зокрема, на електромобілі компанії, які ввозять із Китаю, поширюється додаткове антисубсидійне мито Євросоюзу в розмірі 20,7%, яке стягується понад стандартне 10-відсоткове мито на імпорт автомобілів.

Виробництво в Болгарії є частиною ширшої стратегії локалізації. Компанія має європейський центр досліджень і розробок у Мюнхені, який працює з 2021 року. Він вивчає потреби місцевих покупців, вимоги європейського законодавства та проводить інженерні випробування автомобілів для регіонального ринку.

Упродовж наступних двох років GWM планує представити в Європі щонайменше 10 нових моделей і модифікацій. Також компанія розглядає створення європейського промислового парку, який об'єднає виробництво автомобілів і компонентів.

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GWM хоче збільшити продажі в Європі

Попри ранній вихід на європейський ринок, китайському виробнику поки не вдалося досягти значних обсягів продажів у регіоні. За даними Reuters, у 2025 році продажі GWM у Європі скоротилися майже на 30% — приблизно до 3,5 тис. автомобілів.

Тепер компанія прагне змінити ситуацію. Її ціль на 2027 рік — продати в Європі 60 тис. автомобілів, а до 2030 року зайняти 3−5% ринку. Раніше представник GWM також заявляв про намір довести обсяг виробництва в Європі до 300 тис. автомобілів на рік до 2029 року. Поки що не уточнюється, як болгарський завод впишеться в цю загальну мету.

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