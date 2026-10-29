Лікарям — 30 тисяч грн, медсестрам — 20 тисяч: МОЗ готує підвищення зарплат у 2027 році

Міністерство охорони здоров’я України планує підвищити мінімальні зарплати медичних працівників у 2027 році. Для лікарів, фармацевтів та інших фахівців із вищою медичною освітою базову зарплату пропонують встановити на рівні 30 тис. грн, а для медсестер і медбратів — 20 тис. грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь МОЗ на запит видання,

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Міністерство готує зміни до постанови Кабінету міністрів № 28 від 13 січня 2023 року. Цей документ визначає мінімальні розміри оплати праці в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Згідно з пропозицією, зарплата лікарів, фармацевтів та інших медичних фахівців має становити щонайменше 30 тис. грн, а середнього медичного персоналу, зокрема медсестер і медбратів, — 20 тис. грн.

Водночас ці суми поки що є планами, а не затвердженими зарплатними гарантіями. Остаточні рішення залежатимуть від фінансування галузі, ухвалення державного бюджету на 2027 рік і подальших рішень уряду.

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Раніше МОЗ повідомляло, що в проєкті держбюджету на 2027 рік на охорону здоров’я передбачено 292,5 млрд грн, з яких 225 млрд грн мають спрямувати на Програму медичних гарантій.

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