Органи для пересадки перевозитимуть безпілотниками? МОЗ готує експеримент на час війни

Міністерство охорони здоров’я пропонує запустити експериментальний проєкт із доставки донорських органів, зразків крові, ліків і медичних виробів для трансплантації за допомогою безпілотників. У 2026−2027 роках Інститут серця МОЗ планує провести вісім таких перевезень із використанням трьох дронів, які вже є на балансі закладу. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Навіщо потрібні медичні дрони

Загальна вартість експерименту становитиме 1 млн грн — його профінансує сам Інститут серця.

Під час трансплантації час доставки донорського органа має критичне значення: затримка може зробити його непридатним для пересадки. В умовах воєнного стану перевезення наземним транспортом ускладнюють пошкодження доріг і мостів, перекриття автошляхів та комендантська година.

Безпілотники мають допомогти скоротити час доставки між медичними закладами й забезпечити своєчасне проведення трансплантацій.

Проєкт пропонують реалізовувати під час воєнного стану, але не довше двох років. Після експерименту уряд зможе оцінити його результати та вирішити, чи варто впроваджувати такий спосіб транспортування на постійній основі.

Які обмеження діятимуть для польотів

Через воєнні ризики використання дронів матиме суворі обмеження. Зокрема, безпілотникам заборонять літати над Києвом та обласними центрами, крім погоджених маршрутів для зльоту й посадки безпосередньо в лікарнях. Також заборонять польоти над об'єктами критичної інфраструктури.

Кожен виліт потребуватиме дозволу Генерального штабу ЗСУ. Заявку на використання повітряного простору необхідно буде подати щонайменше за годину до польоту.

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Окремо визначать вимоги до обладнання дронів, температурного режиму та збереження вантажу. Якщо безпілотник не зможе продовжити політ, орган або інший медичний вантаж доставить наземним транспортом група швидкого реагування.

Наразі йдеться саме про проєкт постанови Кабміну, який МОЗ пропонувало на громадське обговорення. Для повноцінного запуску експерименту уряд має затвердити відповідне рішення.

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