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9 вересня 2026, 18:10

Підземні аптеки можуть з’явитися у прифронтових містах: заява Ляшка

МОЗ працює над тим, щоб дозволити відкривати аптеки у підземних приміщеннях на прифронтових територіях. Відповідні пропозиції вже опрацьовані, а Держлікслужба отримала доручення підготувати необхідні зміни.

МОЗ працює над тим, щоб дозволити відкривати аптеки у підземних приміщеннях на прифронтових територіях.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що питання можуть врегулювати протягом місяця. Йдеться про окремі ліцензійні вимоги, які мають зробити роботу аптек у прифронтових районах простішою та безпечнішою.

За словами міністра, така ініціатива з’явилася після звернень аптечного бізнесу, який стикається з особливими ризиками в населених пунктах поблизу фронту.

Під час війни кількість аптек не скоротилася

Ляшко також заявив, що попри повномасштабну війну аптечна мережа України не згортається, а поступово відновлюється.

У квітні 2022 року в Україні працювали близько 16,2 тис. аптек, тоді як нині в реєстрі налічується близько 18 тис. закладів.

Водночас проблеми з доступністю ліків залишаються передусім у прифронтових районах і сільській місцевості. Саме для цих територій МОЗ планує спростити окремі вимоги до роботи аптек.

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Ліки хочуть краще захистити від атак

Окремо уряд уже дозволив фармацевтичним компаніям використовувати додаткові складські приміщення та потужності інших ліцензіатів.

Це має дозволити розосереджувати запаси лікарських засобів і зменшити ризик їхньої одночасної втрати через російські удари по складській інфраструктурі.

МОЗ також опрацьовує нові пропозиції від аптечного ритейлу та дистриб’юторів щодо роботи в умовах війни.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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