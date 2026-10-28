Мобільні АЗС у прифронтових громадах: Мінфін пропонує нові правила продажу пального

Міністерство фінансів України пропонує дозволити продаж пального з пересувних АЗС на територіях можливих і активних бойових дій. Йдеться також про громади, де через російську агресію зруйновано або припинили роботу щонайменше 70% місць роздрібної торгівлі пальним.

В Україні можуть дозволити мобільні АЗС у прифронтових громадах. ФОТО: facebook.com/naftorynok

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За законопроєктом, особливий режим торгівлі пальним запроваджуватимуть за рішенням обласних військових адміністрацій. Для роботи оператори мають отримати дозвіл і ліцензію на кожен пересувний акцизний склад. Кількість мобільних АЗС у громаді не зможе перевищувати кількість стаціонарних точок продажу пального, зруйнованих або непрацюючих через російську агресію.

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Мобільні АЗС мають компенсувати втрату стаціонарної паливної інфраструктури. Однак, їхню кількість і можливість роботи визначатимуть не лише потреби громади, а й рішення обласної військової адміністрації та масштаби пошкодження місцевих заправок.

Нагадаємо

У середу, 28 жовтня, на українських АЗС продовжили дорожчати дизельне пальне та автогаз, тоді як ціни на бензин дещо знизилися. Середня вартість дизеля зросла на 28 копійок — до 104,21 грн за літр, а автогазу — на 57 копійок, до 56,19 грн за літр. Про це свідчать дані «Мінфіну».