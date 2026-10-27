У вівторок, 27 жовтня, в Україні зросли середні ціни на пальне. Бензин А-95 подорожчав на 4 копійки — до 90,09 грн за літр, а дизельне пальне — на 21 копійку, до 103,93 грн за літр. Про це свідчать дані моніторингу цін на пальне.
27 жовтня 2026, 17:15
Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 27 жовтня
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Як змінилися ціни
- бензин А-95 преміум — 93,89 грн/л, що на 5 коп. більше, ніж днем раніше;
- бензин А-95 — 90,09 грн/л (+4 коп.);
- бензин А-92 — 86,44 грн/л;
- дизельне пальне — 103,93 грн/л (+21 коп.);
- автогаз — 55,62 грн/л.
Найбільше за добу подорожчав автогаз — його середня вартість зросла одразу на 67 копійок за літр.
Які цінники на АЗС
Джерело: Мінфін
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