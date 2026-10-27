Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, в Україні зросли середні ціни на пальне. Бензин А-95 подорожчав на 4 копійки — до 90,09 грн за літр, а дизельне пальне — на 21 копійку, до 103,93 грн за літр. Про це свідчать дані моніторингу цін на пальне.