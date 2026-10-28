У середу, 28 жовтня, на українських АЗС продовжили дорожчати дизельне пальне та автогаз, тоді як ціни на бензин дещо знизилися. Середня вартість дизеля зросла на 28 копійок — до 104,21 грн за літр, а автогазу — на 57 копійок, до 56,19 грн за літр. Про це свідчать дані «Мінфіну».
28 жовтня 2026, 17:10
Дизель уже понад 104 грн за літр: як змінилися ціни на АЗС 28 жовтня
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Як змінилися ціни на пальне
Станом на 28 жовтня середні ціни на українських АЗС становлять:
- Бензин А-95 преміум — 93,88 грн/л (−1 коп.).
- Бензин А-95 — 90,08 грн/л (−1 коп.).
- Бензин А-92 — 86,36 грн/л (−8 коп.).
- Дизельне пальне — 104,21 грн/л (+28 коп.).
- Автогаз — 56,19 грн/л (+57 коп.).
Скільки коштує пальне на популярних АЗС
Джерело: Мінфін
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