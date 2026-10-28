Дизель уже понад 104 грн за літр: як змінилися ціни на АЗС 28 жовтня

У середу, 28 жовтня, на українських АЗС продовжили дорожчати дизельне пальне та автогаз, тоді як ціни на бензин дещо знизилися. Середня вартість дизеля зросла на 28 копійок — до 104,21 грн за літр, а автогазу — на 57 копійок, до 56,19 грн за літр. Про це свідчать дані «Мінфіну».