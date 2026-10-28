Верховна Рада у середу, 28 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15269, який передбачає вдосконалення корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Про це свідчать дані парламенту.
28 жовтня 2026, 16:55
ФГВФО реформують: Верховна Рада ухвалила відповідний закон
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Що передбачає закон
Документ спрямований на підвищення ефективності управління Фондом, посилення внутрішнього контролю та прозорості його діяльності.
Зокрема, закон передбачає:
- Оновлення складу та порядку формування адміністративної ради Фонду.
- Посилення вимог до членів адміністративної ради та виконавчої дирекції.
- Створення аудиторського комітету адміністративної ради.
- Вдосконалення процедури відбору директора-розпорядника ФГВФО.
- Розширення повноважень директора-розпорядника щодо призначення та звільнення заступників.
- Посилення внутрішнього аудиту та вдосконалення звітності Фонду.
- Підвищення відкритості інформації щодо процедур виведення неплатоспроможних банків із ринку.
Очікується, що нові правила сприятимуть підвищенню підзвітності керівництва Фонду та прозорості ухвалення управлінських рішень.
Передісторія
Законопроєкт № 15269 був зареєстрований 25 травня 2026 року. Його ініціатором виступив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
16 вересня Верховна Рада підтримала документ у першому читанні. Тоді за нього проголосував 271 народний депутат.
Для набрання чинності ухвалений закон має бути підписаний президентом та офіційно оприлюднений.
Джерело: Мінфін
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