ФГВФО реформують: Верховна Рада ухвалила відповідний закон

Верховна Рада у середу, 28 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15269, який передбачає вдосконалення корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Про це свідчать дані парламенту.

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Що передбачає закон

Документ спрямований на підвищення ефективності управління Фондом, посилення внутрішнього контролю та прозорості його діяльності.

Зокрема, закон передбачає:

Оновлення складу та порядку формування адміністративної ради Фонду.

Посилення вимог до членів адміністративної ради та виконавчої дирекції.

Створення аудиторського комітету адміністративної ради.

Вдосконалення процедури відбору директора-розпорядника ФГВФО.

Розширення повноважень директора-розпорядника щодо призначення та звільнення заступників.

Посилення внутрішнього аудиту та вдосконалення звітності Фонду.

Підвищення відкритості інформації щодо процедур виведення неплатоспроможних банків із ринку.

Очікується, що нові правила сприятимуть підвищенню підзвітності керівництва Фонду та прозорості ухвалення управлінських рішень.

Передісторія

Законопроєкт № 15269 був зареєстрований 25 травня 2026 року. Його ініціатором виступив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

16 вересня Верховна Рада підтримала документ у першому читанні. Тоді за нього проголосував 271 народний депутат.

Для набрання чинності ухвалений закон має бути підписаний президентом та офіційно оприлюднений.