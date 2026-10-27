Працівник уклав контракт із ЗСУ, а строк його трудового договору з роботодавцем завершився. Чи може роботодавець звільнити такого працівника, якщо той продовжує служити, і чи повинен зберігати за ним посаду? На ці питання відповів Верховний Суд, розглянувши справу № 757/31954/23-ц .

Звільнення під час служби в ЗСУ: чи має роботодавець зберігати за працівником посаду? ФОТО: facebook.com/CourtGovUa

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Працівник театру оперети уклав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України в березні 2022 року. На той момент він уже майже 11 років працював у театрі, а згодом мав завершитися й строк його трудового контракту. У червні 2023 року роботодавець припинив із ним трудові відносини через закінчення строку дії договору.

Артист оскаржив звільнення в суді. Він наполягав, що під час військової служби за ним мали зберігатися місце роботи та посада. Верховний Суд розглянув спір і визначив, які трудові гарантії діють у такій ситуації.

Чому театр припинив контракт

Чоловік працював артистом-вокалістом провідного майстра сцени Київського національного академічного театру оперети з 1 вересня 2011 року. У червні 2017 року він уклав із театром контракт на три роки. Згодом його продовжили до 30 червня 2023 року.

У березні 2022 року артист підписав контракт про проходження військової служби до оголошення демобілізації та долучився до ЗСУ. Він отримав звання солдата й посаду артиста вищої категорії оркестрового взводу Зразково-показового оркестру ЗСУ.

Театр увільнив його від роботи на час служби зі збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку. Однак у липні 2022 року виплату середнього заробітку припинили.

Перед завершенням трудового контракту театр звернувся до Міністерства економіки України, щоб з'ясувати, чи може припинити його дію через закінчення строку, попри військову службу працівника. У відповіді від 27 квітня 2023 року міністерство зазначило, що трудовий договір із працівником, призваним на військову службу, за яким зберігаються місце роботи та посада, може бути припинений після закінчення строку його дії.

У травні 2023 року театр повідомив артиста про намір не продовжувати контракт, а 29 червня видав наказ про його припинення з 30 червня.

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Як суди розглядали справу

Артист вимагав скасувати наказ про припинення контракту, поновити його на посаді та стягнути 46 900 грн моральної шкоди.

Печерський районний суд Києва 14 березня 2024 року частково задовольнив позов: постановив стягнути з театру 2 000 грн моральної шкоди, але відмовив у скасуванні наказу та поновленні на роботі.

Під час розгляду справи театр змінив свій наказ. У січні 2024 року роботодавець визначив, що днем фактичного звільнення артиста вважатиметься останній день його військової служби, а на цей період за ним зберігатимуться місце роботи й посада.

Апеляційний суд у жовтні 2024 року скасував рішення першої інстанції в частині припинення контракту та визнав відповідний наказ незаконним. Водночас у поновленні артиста на посаді відмовив, оскільки строк його трудового контракту закінчився, а сторони його не продовжили. Компенсацію моральної шкоди апеляційний суд збільшив до 10 000 грн.

Театр оскаржив це рішення у Верховному Суді.

Що вирішив Верховний Суд

12 лютого 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу театру, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Суд наголосив, що за працівниками, які проходять військову службу за контрактом, під час особливого періоду зберігаються місце роботи та посада. Ця гарантія діє до завершення особливого періоду або до дня фактичного звільнення зі служби.

Водночас Верховний Суд узяв до уваги, що театр ще під час розгляду справи самостійно змінив наказ: визначив днем фактичного звільнення останній день військової служби та передбачив збереження за артистом місця роботи й посади на цей час. Цей наказ не оскаржили, і він залишався чинним.

Тому суд погодився з висновком першої інстанції: підстав для повторного скасування первісного наказу та поновлення артиста на роботі не було, оскільки роботодавець уже відновив його право на збереження місця роботи й посади.

Театр має виплатити працівникові 2 000 грн моральної шкоди. Верховний Суд погодився з визначеною першою інстанцією сумою, врахувавши обставини справи та те, що роботодавець згодом самостійно виправив наказ.

У цій справі Верховний Суд підтвердив право працівника на збереження місця роботи й посади під час військової служби. Рішення стосувалося конкретного спору, у якому роботодавець до завершення судового розгляду змінив наказ і відновив відповідні гарантії.

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