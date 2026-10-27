Рейтинг України залишився на рівні CCC: Fitch прогнозує продовження війни і зростання держборгу до 134% ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні CCC, а в національній валюті — CCC+. Про це пише Forbes Україна. Агентство вважає, що бойові дії триватимуть і наступного року, а українська економіка у 2026 році може дещо скоротитися. У 2027-му прогнозується лише символічне зростання ВВП — на 0,2%.

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Рейтинг CCC свідчить про значні кредитні ризики. На оцінку України впливають війна, великі бюджетні потреби та залежність від зовнішньої фінансової допомоги. Водночас Fitch враховує достатній рівень міжнародних резервів, можливість обслуговувати борг у короткостроковій перспективі та підтримку партнерів, насамперед Європейського Союзу.

Економіка може скоротитися, а дефіцит бюджету сягне 18% ВВП

Fitch очікує, що у 2026 році українська економіка трохи зменшиться після відсутності зростання в січні-серпні. Наступного року прогнозується відновлення, але темпи будуть мінімальними — лише 0,2%.

На економічні перспективи впливають посилення російських повітряних атак, проблеми з експортними маршрутами через фактичну блокаду чорноморського узбережжя та невизначеність щодо подальшої міжнародної допомоги. Агентство також зазначає, що дипломатичні зусилля з припинення війни наразі не дають відчутного результату.

Дефіцит державного бюджету у 2026 році, за оцінкою Fitch, становитиме 18% ВВП, а без урахування грантів — 28%. До 2028 року показник може знизитися до 15,6% ВВП. Основні причини — обмежені внутрішні доходи та високі видатки, значна частина яких пов’язана з обороною.

Державний борг може зрости до 134% ВВП

Наприкінці 2025 року валовий борг сектору загального державного управління України становив 101,2% ВВП. Fitch прогнозує, що до 2028 року він збільшиться до 134,3% ВВП. На це впливатимуть значні бюджетні дефіцити та поступове знецінення гривні.

Водночас найближчими роками боргове навантаження частково стримуватиме графік виплат за зовнішніми зобов’язаннями. Погашення реструктуризованих єврооблігацій має розпочатися у 2029 році.

Україні знадобиться додаткова допомога на десятки мільярдів доларів

Значну частину фінансових потреб України має покривати програма Ukraine Support Loan. Початкові оцінки фінансування становили $56 млрд у 2026 році та $43 млрд у 2027-му. Однак через загострення війни виникли додаткові потреби: $27 млрд у 2026 році та $33 млрд у 2027 році. Це відповідно 12,4% та 14,5% ВВП.

Джерела покриття цих додаткових сум остаточно не визначені. Fitch припускає, що підтримки міжнародних партнерів, передусім ЄС, вистачить для фінансування короткострокових потреб. Проте в перспективі зростає ризик так званої втоми донорів — зменшення готовності надавати допомогу через тривалість війни, значні фінансові потреби та політичні розбіжності між європейськими країнами.

Частину кредитних коштів, повернення яких залежить від отримання Україною репарацій від Росії, агентство розглядає як умовні зобов’язання. Водночас €18,1 млрд допомоги ЄС у межах механізму ERA, надані через макрофінансову допомогу, Fitch враховує у складі державного боргу.

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Зовнішня торгівля залишається слабким місцем

За прогнозом агентства, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України у 2026 році сягне 24% ВВП. Дефіцит торгівлі товарами може становити 40% ВВП. У 2027−2028 роках дефіцит поточного рахунку, за оцінкою Fitch, у середньому залишатиметься на рівні 20% ВВП.

Міжнародні резерви у 2026−2028 роках у середньому покриватимуть 4,6 місяця поточних зовнішніх платежів. Це є одним із чинників, що підтримують кредитну оцінку країни на тлі значних економічних і бюджетних ризиків.

Прогноз Fitch є одним із найстриманіших серед оцінок міжнародних та українських інституцій. Наприклад, МВФ у жовтні зберіг очікування зростання української економіки на 1% у 2026 році та 3,5% у 2027-му. Світовий банк прогнозував зростання на 1,2% і 1,5% відповідно, тоді як Fitch очікує скорочення у 2026 році та майже нульового зростання наступного року.

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