Рейтинг України залишився на рівні CCC: Fitch прогнозує продовження війни і зростання держборгу до 134% ВВП

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 18:00

Рейтинг України залишився на рівні CCC: Fitch прогнозує продовження війни і зростання держборгу до 134% ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні CCC, а в національній валюті — CCC+. Про це пише Forbes Україна. Агентство вважає, що бойові дії триватимуть і наступного року, а українська економіка у 2026 році може дещо скоротитися. У 2027-му прогнозується лише символічне зростання ВВП — на 0,2%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні CCC, а в національній валюті — CCC+.
Fitch прогнозує зростання держборгу до 134% ВВП
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рейтинг CCC свідчить про значні кредитні ризики. На оцінку України впливають війна, великі бюджетні потреби та залежність від зовнішньої фінансової допомоги. Водночас Fitch враховує достатній рівень міжнародних резервів, можливість обслуговувати борг у короткостроковій перспективі та підтримку партнерів, насамперед Європейського Союзу.

Економіка може скоротитися, а дефіцит бюджету сягне 18% ВВП

Fitch очікує, що у 2026 році українська економіка трохи зменшиться після відсутності зростання в січні-серпні. Наступного року прогнозується відновлення, але темпи будуть мінімальними — лише 0,2%.

На економічні перспективи впливають посилення російських повітряних атак, проблеми з експортними маршрутами через фактичну блокаду чорноморського узбережжя та невизначеність щодо подальшої міжнародної допомоги. Агентство також зазначає, що дипломатичні зусилля з припинення війни наразі не дають відчутного результату.

Дефіцит державного бюджету у 2026 році, за оцінкою Fitch, становитиме 18% ВВП, а без урахування грантів — 28%. До 2028 року показник може знизитися до 15,6% ВВП. Основні причини — обмежені внутрішні доходи та високі видатки, значна частина яких пов’язана з обороною.

Державний борг може зрости до 134% ВВП

Наприкінці 2025 року валовий борг сектору загального державного управління України становив 101,2% ВВП. Fitch прогнозує, що до 2028 року він збільшиться до 134,3% ВВП. На це впливатимуть значні бюджетні дефіцити та поступове знецінення гривні.

Водночас найближчими роками боргове навантаження частково стримуватиме графік виплат за зовнішніми зобов’язаннями. Погашення реструктуризованих єврооблігацій має розпочатися у 2029 році.

Україні знадобиться додаткова допомога на десятки мільярдів доларів

Значну частину фінансових потреб України має покривати програма Ukraine Support Loan. Початкові оцінки фінансування становили $56 млрд у 2026 році та $43 млрд у 2027-му. Однак через загострення війни виникли додаткові потреби: $27 млрд у 2026 році та $33 млрд у 2027 році. Це відповідно 12,4% та 14,5% ВВП.

Джерела покриття цих додаткових сум остаточно не визначені. Fitch припускає, що підтримки міжнародних партнерів, передусім ЄС, вистачить для фінансування короткострокових потреб. Проте в перспективі зростає ризик так званої втоми донорів — зменшення готовності надавати допомогу через тривалість війни, значні фінансові потреби та політичні розбіжності між європейськими країнами.

Частину кредитних коштів, повернення яких залежить від отримання Україною репарацій від Росії, агентство розглядає як умовні зобов’язання. Водночас €18,1 млрд допомоги ЄС у межах механізму ERA, надані через макрофінансову допомогу, Fitch враховує у складі державного боргу.

Читайте також: Світова економіка перевищить $128 трлн: яке місце посіла Україна у рейтингу МВФ

Зовнішня торгівля залишається слабким місцем

За прогнозом агентства, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України у 2026 році сягне 24% ВВП. Дефіцит торгівлі товарами може становити 40% ВВП. У 2027−2028 роках дефіцит поточного рахунку, за оцінкою Fitch, у середньому залишатиметься на рівні 20% ВВП.

Міжнародні резерви у 2026−2028 роках у середньому покриватимуть 4,6 місяця поточних зовнішніх платежів. Це є одним із чинників, що підтримують кредитну оцінку країни на тлі значних економічних і бюджетних ризиків.

Прогноз Fitch є одним із найстриманіших серед оцінок міжнародних та українських інституцій. Наприклад, МВФ у жовтні зберіг очікування зростання української економіки на 1% у 2026 році та 3,5% у 2027-му. Світовий банк прогнозував зростання на 1,2% і 1,5% відповідно, тоді як Fitch очікує скорочення у 2026 році та майже нульового зростання наступного року.

Як ми писали: Економіка України різко гальмує: ВВП у серпні зріс лише на 1,2% після липневих 4%

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
27 жовтня 2026, 19:04
#
Все гірше і гірше прогнози.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами