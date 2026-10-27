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27 жовтня 2026, 19:38

Від багатодітних батьків до заброньованих працівників: хто може виїхати з України під час воєнного стану

Коло чоловіків, які мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану, охоплює кілька десятків категорій. Про це пише Судово-юридична газета. Для одних можливість перетнути кордон залежить від віку, для інших — від стану здоров’я, сімейних обставин, роботи, бронювання або службового відрядження. Водночас відстрочка від мобілізації не завжди автоматично дає право на виїзд: підстава має відповідати правилам перетинання державного кордону.

Коло чоловіків, які мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану, охоплює кілька десятків категорій.
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За даними Держприкордонслужби, від початку 2026 року до 5 серпня кордон України в обох напрямках перетнули майже 20,7 млн осіб. Із них близько 18 млн становили громадяни України. Це саме кількість перетинів, а не унікальних людей: одна людина могла перетинати кордон кілька разів.

За даними Опендатаботу, наведеними «Мінфіном», за перше півріччя українці здійснили 14,01 млн перетинів кордону. За цей час 7,13 млн виїздів припало на громадян України, а повернень було 6,89 млн. Різниця — приблизно 244,3 тис. осіб, які на момент підрахунку ще не повернулися. Це не означає, що всі вони остаточно виїхали з країни: частина може повернутися пізніше.

Хто має право виїхати за кордон

Правила перетинання кордону передбачають винятки для різних життєвих і професійних ситуацій. Основні категорії такі.

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно. Вони можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану за загальним правилом. Для цього потрібні паспортний документ для виїзду за кордон і військово-обліковий документ — паперовий або електронний. Винятки передбачені для окремих посадовців, на яких поширюються спеціальні обмеження.

Чоловіки, які не підлягають мобілізації за станом здоров’я або іншими законними підставами. Можливість виїзду залежить від конкретного статусу та підтвердних документів. Зокрема, значення можуть мати встановлена інвалідність, висновок про непридатність до військової служби або інші обставини, прямо передбачені правилами. Самого усного пояснення чи документа про відстрочку може бути недостатньо.

Батьки трьох і більше дітей та чоловіки, які самостійно виховують дитину. Для багатодітних батьків важливо підтвердити батьківство й відповідні сімейні обставини. Окремі правила діють для батьків, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, а також для опікунів та інших законних представників у визначених випадках.

Чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю або потребують постійного догляду. Право на виїзд може виникати, коли людина супроводжує дружину чи іншого близького родича з інвалідністю або здійснює догляд за особою, яка цього потребує. Вимоги залежать від родинних зв’язків, статусу людини, яку супроводжують, і документів, що підтверджують підставу для поїздки.

Заброньовані працівники. Бронювання надає відстрочку від призову, але не означає автоматичного дозволу на перетин кордону. Можливість поїздки залежить від категорії працівника, мети виїзду та встановлених для нього умов. Для частини працівників виїзд у відпустку можливий за наявності належно оформлених документів і погодження роботодавця.

Водії, моряки та працівники окремих галузей. Окремі правила передбачені для водіїв, які виконують міжнародні перевезення або гуманітарні місії, членів екіпажів суден, а також працівників залізничного й авіаційного транспорту. Для таких поїздок важливі не лише професія чи місце роботи, а й документи, мета та умови виїзду. Чоловіки віком від 23 до 60 років, які прямують для роботи на морських суднах або проходження практики, мають підтвердити відповідну підставу.

Спортсмени, тренери, артисти та інші учасники офіційних заходів. Виїзд може бути дозволений для участі в міжнародних змаганнях, культурних подіях, професійних заходах або офіційних відрядженнях. У таких випадках потрібні документи, що підтверджують мету поїздки та відповідний статус.

Окремі посадовці й військовослужбовці. Для представників державних органів і місцевого самоврядування можуть діяти спеціальні обмеження — зокрема, виїзд у службове відрядження. Для військовослужбовців передбачений окремий порядок, який залежить від підстави поїздки та рішень уповноважених органів.

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Які документи потрібно підготувати

Набір документів залежить від категорії, до якої належить людина, та мети поїздки. Найчастіше потрібно мати:

  • паспортний документ, який дає право на виїзд за кордон;

  • військово-обліковий документ — якщо це передбачено для відповідної категорії;

  • документи, що підтверджують підставу для перетину кордону: наприклад, інвалідність, родинні зв’язки, наявність дітей, право на догляд або службову мету поїздки;

  • для працівників окремих професій — документи роботодавця, підтвердження міжнародного рейсу, участі в заході чи іншої законної мети виїзду.

Перед поїздкою варто перевірити актуальну редакцію Правил перетинання державного кордону та з’ясувати, які саме документи потрібні у конкретній ситуації. Основний нормативний документ — постанова Кабінету Міністрів № 57

Як ми писали: Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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