Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон

Кабінет Міністрів у вівторок, 26 серпня, оновив правила виїзду за кордон для чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тепер їм дозволено виїжджати з України. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», — зазначила голова уряду.

За її словами, це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», — підкреслила Свириденко.

Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізм, який спростить перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану

Зазначимо, що під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні більшість чоловіків призовного віку мають обмеження на виїзд. Проте, існують певні категорії, які можуть перетинати кордон:

— Чоловіки до 18 років та старші 60 років.

— Особи, які мають право на відстрочку, наприклад:

Чоловіки з інвалідністю.

Ті, хто супроводжує одного з батьків з I або II групою інвалідності.

Чоловіки, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю.

Інші категорії, для яких передбачено окремі умови та необхідність підготовки відповідного пакету документів.

— Студенти українських вишів, що проходять навчання за програмами академічної мобільності протягом одного семестру. Для таких студентів обов'язковою умовою є проходження конкурсного відбору.