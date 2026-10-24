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24 жовтня 2026, 16:59

Позов на 100 млрд гривень за відмову випустити до Канади: Верховний суд поставив крапку у гучній справі

Верховний Суд остаточно відмовив чоловікові, який вимагав від держави понад 100 млрд грн компенсації за те, що прикордонники не випустили його з України до Канади на постійне проживання. Про це пише «Судово-юридична газета». Позивач посилався на штамп у паспорті про оформлення виїзду на ПМЖ, однак суди всіх трьох інстанцій визнали відмову прикордонників законною.

Верховний Суд остаточно відмовив чоловікові, який вимагав від держави понад 100 млрд грн компенсації за те, що прикордонники не випустили його з України до Канади на постійне проживання.
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Чоловік намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Лужанка» 8 липня 2024 року. Він стверджував, що належним чином оформив документи для виїзду на постійне проживання до Канади та надав їх під час паспортного контролю.

Прикордонники відмовили йому через відсутність документів, які підтверджували б законні підстави для виїзду військовозобов'язаного під час воєнного стану.

Позивач просив визнати відмову незаконною та стягнути з держави 100 255 550 000 грн моральної шкоди і 3 224,78 грн матеріальної.

Чому суди відмовили чоловікові

Закарпатський окружний адміністративний суд у січні 2025 року відмовив у задоволенні позову. У квітні того ж року апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Суди встановили, що чоловік не надав належних документів, які підтверджували б право на перетин кордону. Зокрема, не було підтвердження зняття з військового обліку у зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон, а також належного оформлення відповідного штампа за встановленим порядком.

Що пояснив Верховний Суд

У постанові від 20 жовтня 2026 року Верховний Суд наголосив: штамп у паспорті про оформлення виїзду на ПМЖ або перебування на постійному консульському обліку самі по собі не дають військовозобов'язаному права виїхати з України під час воєнного стану.

Для перетину кордону необхідно мати документи, які підтверджують відповідну правову підставу, зокрема військово-обліковий документ і передбачені законодавством підтвердження права на виїзд.

Суд також пояснив, що право на відстрочку від мобілізації та право на перетин державного кордону — різні юридичні питання. Наявність однієї підстави автоматично не означає наявності іншої.

Чоловік заперечував, що законодавство прямо забороняє виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану. Однак Верховний Суд зазначив, що обмеження можуть випливати зі спеціальних норм, пов’язаних із воєнним станом і мобілізацією.

Суд визнав таке обмеження виправданим потребами національної безпеки та оборони країни. Аргументи касаційної скарги не спростували висновків попередніх інстанцій.

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У результаті Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін. Відмова у виїзді залишилася визнаною законною, а вимоги про стягнення понад 100 млрд грн моральної шкоди та матеріальної компенсації остаточно не задовольнили.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили з моменту ухвалення та оскарженню не підлягає.

Як ми писали: Компанії масово скорочують персонал: як захистити свої права штатним працівникам і ФОПам

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 жовтня 2026, 17:59
#
Не вангую…
В далеком 2010 году одного гражданина не выпустили из — за условного срока по хулиганке…
ПМЖ оформляли по пункту — .воссоединение семьи…
История аналогична … украинские суды отказали…
Результат -ЕСПЧ 24 тысячи евро…
Так что миллиард это конечно «шутка», но четвертак с государства он 100% получит!!!
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