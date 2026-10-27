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27 жовтня 2026, 15:46

Без повторної оплати протягом 45 хвилин: у Києві пропонують змінити правила проїзду в транспорті

У Києві зареєстрували петицію із закликом запровадити можливість пересідати між маршрутами та видами комунального транспорту протягом 45 хвилин без повторної оплати. Автор звернення вважає, що нинішня система створює нерівні умови для пасажирів, насамперед для жителів лівого берега, які під час повітряних тривог не завжди можуть доїхати до потрібного місця метро.

У Києві зареєстрували петицію із закликом запровадити можливість пересідати між маршрутами та видами комунального транспорту протягом 45 хвилин без повторної оплати.
У Києві пропонують змінити правила проїзду в транспорті
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Петицію оприлюднили на сайті Київської міської ради. Її автор закликає мера Віталія Кличка та депутатів Київради ухвалити відповідне рішення.

Чому жителі лівого берега переплачують за транспорт

Під час повітряних тривог рух наземною ділянкою червоної лінії метро може зупинятися. Через це пасажирам, які прямують із лівого берега на правий, доводиться пересідати на наземний транспорт, зокрема автобус № 1-М, і повторно оплачувати проїзд.

Автор петиції стверджує, що це створює фінансову нерівність: частина пасажирів може продовжити поїздку підземними ділянками метро, тоді як інші змушені витрачати додаткові кошти через вимушені пересадки.

У зверненні також згадуються тривалі повітряні тривоги та періодичні обмеження руху мостами після обстрілів, які ускладнюють пересування містом.

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Як пропонують розв’язати проблему

Автор петиції пропонує запровадити дію разового квитка протягом 45 хвилин. У цей час пасажир міг би пересідати між маршрутами та видами комунального транспорту без повторної оплати.

Наприклад, якщо через зупинку руху наземною ділянкою метро пасажиру доведеться продовжити поїздку автобусом № 1-М, він зможе скористатися ним у межах уже оплаченого квитка.

У петиції нагадують, що подібний механізм Київрада вже застосовувала у 2023 році після закриття частини синьої лінії метро через аварію на перегоні між станціями «Деміївська» та «Либідська». Тоді місто компенсувало вимушені додаткові поїздки пасажирам, які пересідали на тимчасові автобусні маршрути.

Автор звернення вважає, що цей досвід можна використати й тепер, щоб уникнути додаткових витрат через обмеження руху метро.

Наразі йдеться про пропозицію, викладену в петиції. Для запровадження такого механізму потрібне відповідне рішення міської влади.

Як ми писали: Київ може отримати статус прифронтової зони: що це означатиме для людей

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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