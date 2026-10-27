У Києві запускають додаткові рейси міської електрички: як курсуватиме метро після удару по Південному мосту

У Києві з вечора 27 жовтня планують оперативно запустити додаткові рейси Kyiv City Express у години пік. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

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Запуск додаткових рейсів має допомогти пасажирам пересуватися містом після пошкодження інфраструктури метро внаслідок російського ракетного удару по Південному мосту.

Глава уряду також закликав київську владу контролювати пасажиропотік і за потреби організовувати додаткові наземні маршрути до станцій метро, які продовжують працювати, та міської електрички.

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Через пошкодження зелена гілка метро наразі курсує лише на ділянці від «Сирця» до «Видубичів». На відрізку від «Видубичів» до «Червоного хутора» рух поїздів призупинено, а станції використовують як укриття.

Точних термінів відновлення руху на закритій ділянці зеленої лінії поки не повідомляють.

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