Київ розпочав опалювальний сезон в екстремальних умовах постійних обстрілів: тепло першими отримають лікарні, школи й садочки. Проте не всюди. У частині Дніпровського та Дарницького районів опалення поки не подаватимуть: там тривають відновлювальні роботи на енергообʼєкті, який нещодавно зазнав значних пошкоджень, повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
16 жовтня 2026, 11:45
Кличко оголосив про старт опалювального сезону в Києві: що відомо
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За словами міського голови, сезон 16 жовтня розпочинається «в екстремальних умовах через постійні обстріли».
«Але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери, зокрема, в лікарнях, школах, садочках», — повідмив він.
Підключення відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників установ.
Тепла поки не буде лише в частині Дніпровського та Дарницького районів. Нещодавно там зазнав значних пошкоджень енергообʼєкт, і, як повідомив Кличко, відновлювальні роботи тривають.
Читайтет також: Чи буде опалення в Києві після удару по трьох ТЕЦ: що кажуть Кличко та експерт
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі