Кличко оголосив про старт опалювального сезону в Києві: що відомо

Київ розпочав опалювальний сезон в екстремальних умовах постійних обстрілів: тепло першими отримають лікарні, школи й садочки. Проте не всюди. У частині Дніпровського та Дарницького районів опалення поки не подаватимуть: там тривають відновлювальні роботи на енергообʼєкті, який нещодавно зазнав значних пошкоджень, повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Київ вмикає тепло закладам соціальної сфери, у двох районах роботи з відновлення тривають. ФОТО: t.me/vitaliy_klitschko

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За словами міського голови, сезон 16 жовтня розпочинається «в екстремальних умовах через постійні обстріли».

«Але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери, зокрема, в лікарнях, школах, садочках», — повідмив він.

Підключення відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників установ.

Тепла поки не буде лише в частині Дніпровського та Дарницького районів. Нещодавно там зазнав значних пошкоджень енергообʼєкт, і, як повідомив Кличко, відновлювальні роботи тривають.

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